- 27 Tem 2021 - 00:10

Güneş Gözlüğü Neye Göre Seçilir? Güneş Gözlükleri Kaşı Kapatmalı Mı? Güneş Gözlüğü Ekartman Kaç Olmalı?

Güneşin etrafa saçtığı zararlı UVA ve UVB ışınlarından korunmanın başında güneş gözlükleri ve kremi geliyor. Doğru bir şekilde seçilmeyen güneş gözlükleri ise, güneşin fazlaca yaktığı yaz aylarında tam bir felakete neden olabiliyor. Peki; güneş gözlüğü neye göre seçilir? Güneş gözlükleri kaşı kapatmalı mı? Güneş gözlüğü ekartman kaç olmalı? İşte, detaylar…

Optik uzmanlarına göre güneş gözlüğünün doğru seçilmesi, güneşten korunmanın ilk adımı olarak görülüyor. Doğru bir kaplama alanı sunan güneş gözlükleri kullanıcılarına zararlı güneş ışıklarından daha doğru bir koruma sunuyor. Özellikle ya aylarında yakıcı bir özelliğe sahip olan güneşten korunmak için güneş kremi sürme eylemine ek olarak, güneş gözlüğü takmak gerekiyor. İlk kez güneş gözlüğü seçecek olan vatandaşlar ise, doğru bir güneş gözlüğü seçmek için daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. 

Güneş Gözlüğü Neye Göre Seçilir?

Güneşten gözleri korumanın temel adımı yüz boyutuna uygun bir güneş gözlüğü seçmekten geçiyor. Peki, güneş gözlüğü neye göre seçilir? Güneş gözlüklerinin boyutu doğru bir seçimin temel faktörünü oluşturuyor. İdeal bir güneş gözlüğünün kişilerin yüzüne ne büyük ne de küçük gelecek şekilde ölçülere sahip olmaması gerekiyor. Uzmanlar, yakın zamanda güneş gözlüğü atın alacak olan kişileri; buruna oturan, yanaklara değmeyen ce kaş hizasına paralel duran bir seçim yapması yönünde uyarıyor. >>

27 Tem 2021 - 00:10 - Yaşam

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