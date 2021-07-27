- 27 Tem 2021 - 00:13

Avusturya'da Asgari Ücret Kaç Lira? Avusturya’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Avusturya Asgari Ücret 2021

Enflasyonun yeniden artması ile birlikte Türkiye’de asgari ücretlinin aldığı zam erimeye başladı. Asgari ücret kazanan vatandaşlar ise, diğer ülkelerde kendileri ile eşit çalışan kişilerin ne kadar para kazandığını merak etmeye başladı. Peki, Avusturya'da asgari ücret kaç lira? Avusturya’da asgari ücret ne kadar, kaç Euro? İşte Avusturya asgari ücret 2021…

Gelir seviyesi ile dünyanın ortalamasının üzerinde bulunan Avusturya, çalışanlarına ödediği miktar ile de her yıl pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Asgari ücret seviyesi ile de sıklıkla tercih edilen Avusturya, Türk Lirası bazında Türkiye’den fazla, Almanya ve Hollanda’dan ise, az asgari ücret ödemesi gerçekleştiriyor. 

Avusturya'da Asgari Ücret Kaç Lira?

Her ülke 2021 yılı için asgari ücrete verdiği zammı belirlemiş bulunuyor. Peki, Avusturya’da asgari ücret kaç lira? Avusturya’da asgari ücretin sabit bir gelir ibaresi bulunmuyor. Saatlik olarak verilen ücretler iki ayrı kriterde ödeniyor. Buna göre; 15 yaş ile 18 yaş aralığında çalışanlar saatte 52 lira 51 kuruş alırken; 18 yaş üstündeki çalışanlar saatte 60 lira 59 kuruş kazanıyor. >>

27 Tem 2021 - 00:13 - Dünya

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