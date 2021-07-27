- 27 Tem 2021 - 00:14 G: 27 Tem 2021 - 00:45

Azerbaycan Para Birimi Nedir? 100 Manat Türk Parasıyla Ne Kadar? Azerbaycan Para Birimi TL Karşılığı Ne Kadar?

Her yıl Türkiye ve Azerbaycan arasında binlerce turist alışverişi gerçekleşiyor. Hem yaşam koşulu hem de ekonomik açıdan Türkiye ile benzerlik gösteren Azerbaycan, bu nedenle de Türklerin ilk tercih ettiği yurt dışı seyahati arasında yer alıyor. Peki, Azerbaycan para birimi nedir? 100 manat Türk parasıyla ne kadar? Azerbaycan para birimi TL karşılığı ne kadar? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti olan bu ülke, pek çok koşuldan Türkiye ile benzerlik gösteriyor. Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir Azerbaycan, Türkiye ile de 17 kilometrelik sınır hattı ile birbirine bağlanıyor. Tarih boyunca iki millet tek devlet olarak adlandırılan Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri her dönem olduğu gibi bu dönem de bir hayli sıcak ilerliyor. Vizesiz ulaşım olanağı ve coğrafi yakınlığı ile Türkiye’deki vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Azerbaycan, yakın zamanda ziyaret edecek kişilere özellikle para biriminin dünya üzerindeki dengesini merak ettiriyor.

Azerbaycan Para Birimi Nedir?

Türk vatandaşlarının Azerbaycan’a turist olarak gidebilmek için öncelikle; “Azerbaycan para birimi nedir?” sorusunun cevabını bilmesi gerekiyor. Çünkü turistlerin ülkeye girdikten sonra veya girmeden önce paralarını Azerbaycan para birimi olan “Azerbaycan Manatı”na çevirmesi gerekiyor. Öte yandan Azerbaycan Manatı’nın uluslararası kodu ise, AZN kısaltması ile tanınıyor. >>

27 Tem 2021 - 00:14 - Dünya

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