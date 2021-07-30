STAR TV’den İbo Show İçin Düğmeye Bastı! Tarih, Kadro Her Şey Değişti! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamayacak! Bundan Sonra...

11 yıl önce başına almış olduğu şok darbeyle birlikte İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre tedavi altında kalan İmparator, en son ekranlara gelen İbo Show programına kimi konuk ettiyse, yıllar sonra yine aynı kişilerle seyircilere “Merhaba” demişti!

Sevilerek takip edilen başarılı programda her hafta farklı isimler konuk oluyordu! İrem Derici, İsmail YK, Ankaralı Coşkun gibi birbirinden başarılı isimler konuk olarak katılmış ve açıklamalarıyla gündem bomba gibi düşmüştüler. Şimdi ise yeni konuklarıyla yeniden ekranlara döneceği tarih belli oldu! Peki, İbo Show’un ekranlara gelecek olan yeni bölümündeki konukları kimler olacak?



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