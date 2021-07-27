- 27 Tem 2021 - 15:05 G: 27 Tem 2021 - 15:21

STAR TV’den İbo Show Kararı! Yeniden Ekranlara Dönmesi İçin İmza Atıldı! Milyonlar Şok İçerisinde, Eylül Deniyordu Ama…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda etmişti. Sevilerek takip edilen programda yer alan İbrahim Tatlıses ise tam 9 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmuştu! Şimdi ise STAR TV’den iddialara göre resmen açıklama geldi! Eylül ayında ekranlara geleceği konuşulan İbo Show’un yayın tarihi ise…

11 yıl önce başına almış olduğu şok darbeyle birlikte İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre tedavi altında kalan İmparator, en son ekranlara gelen İbo Show programına kimi konuk ettiyse, yıllar sonra yine aynı kişilerle seyircilere “Merhaba” demişti!

Sevilerek takip edilen başarılı programda her hafta farklı isimler konuk oluyordu! İrem Derici, İsmail YK, Ankaralı Coşkun gibi birbirinden başarılı isimler konuk olarak katılmış ve açıklamalarıyla gündem bomba gibi düşmüştüler. Şimdi ise yeni konuklarıyla yeniden ekranlara döneceği tarih belli oldu! Peki, İbo Show’un ekranlara gelecek olan yeni bölümündeki konukları kimler olacak?

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27 Tem 2021 - 15:05 - Yaşam

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