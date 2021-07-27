- 27 Tem 2021 - 17:14 G: 27 Tem 2021 - 17:16

Orman Yangınlarına Karşı Ünlülerden Toplumsal Farkındalık

Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) bu mücadelesine bir destek de ünlü simalardan geldi.

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu, şarkıcı Mustafa Ceceli ve internet fenomeni Türk şef CZN Burak sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkat çektiler. 

OGM, Türkiye’de her yıl mangal ateşi, sigara izmariti, anız yangını gibi yüzde 90’ı insan kaynaklı yaşanan 2 binin üzerindeki orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürütüyor. Toplumda daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlü simaların da desteğini alan OGM, orman varlıklarının korunması için 182 yıldır mücadelesine devam ediyor. 

Ünlü meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli’nin artan sıcaklıklarla daha da yükselen yangın riskine dikkat çektiği filmi ile başlayan OGM’nin farkındalık kampanyasına sevilen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu, şarkıcı Mustafa Ceceli ve internet fenomeni Türk şef CZN Burak gibi isimlerden de destek geldi. 

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplumun büyük bir kesimi tarafından severek takip edilen sanatçıların, sporcuların desteklerini almanın doğanın korunmasına karşı farkındalık oluşturmakta çok kıymetli olduğuna dikkat çeken

27 Tem 2021 - 17:14 - Yaşam

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