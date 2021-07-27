- 27 Tem 2021 - 18:46 G: 27 Tem 2021 - 18:50

Ripple Haftaya Şaşırtarak Başladı! İşte Detaylı Analiz! XRP'de Neler Oluyor?

“Ripple (XRP)’nin yaşadığı son düşüşten sonra değerini geri kazanma potansiyeli var mı?” sorusu kripto para yatırımcıları için önemli sorulardan bir tanesi konumunda. Çünkü Ripple yatırımcıların dikkatini çeken önemli altcoinlerden bir tanesi. İşte detaylar...

Bitcoin’in nihayet yükselişe geçmesiyle birlikte altcoinlerin bir kısmının da Bitcoin’i takip ettiğini gözlemleyebiliyoruz. XRP, Bitcoin ile eş zamanlı hareket ediyor ve son zamanlarda ise genellikle yükseliş trendinde olduğu söylenebilir. Analistlerin bir kısmı da bazı düzeltmeler ile birlikte Bitcoin’in değerinde yükselişin devam edeceği yönünde yorumlar yapıyorlar.

 

Ayılar kısa vadeli senaryoya bakıldığında inisiyatifi ele geçirmiş gibi gözüküyor. Çünkü ilk 10 kripto paranın tümü tekrar satıcı baskısı altında.

Ripple ne durumda?

Dün bütün gün boyunca, boğalar Ripple için 0,70 dolar seviyesini kırmaya çalıştı. Ancak satın alma hacimleri ortalama bir seviyedeydi. Sonuç olarak maksimum değerini yalnızca 0,68 dolar civarında işaretlemeyi başardılar.

 

Günün sonunda ise satıcılar inisiyatifi ele geçirdi ve pariteyi ortalama fiyat alanına geri döndürdü. Bugün parite POC hattında oldukça dar bir aralıkta (0,624 dolar) konsolide oluyor.

Eğer alıcılar ısrarcı davranırsa, 0,70 Amerikan doları hedef seviyesinin yeniden test edilmesi ve temmuz ayının yeni bir yüksek değere şahitlik etmesi oldukça olasıdır.

Daha büyük bir zaman diliminde, boğalar ayılardan daha güçlü davranması durumunda XRP, düşüşün başladığı en likidite bölgesine geri döner. Bir kırılma durumunda ise kısa süre içinde 0,70 dolarda bir direnci test etme şansı oldukça yüksek.

Günlük grafik inceleciğinde, boğalar 0,6790 dolardan direnci kırmak üzere olduğu için resimde de yükseliş gösteriliyor. Yatırımcılar düşük işlem hacmine dayalı olarak güç biriktirirken bunu da başarabilirler. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, ayıların güç gösterebileceği bir sonraki işaret 0,80 dolar olacaktır.

Bu yazı yazıldığı sırada ise Ripple 0,64 Amerikan doları değerinden işlem görüyor.

27 Tem 2021 - 18:46 - Ekonomi

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