Dünya Bankalarından Arka Arkaya Bitcoin Açıklaması! Sıra İsveç'te! "İlgi Muazzam!"
Dünya Bankaları arka arka kripto para dünyası ile ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Şimdide İsveç'in önemli bir bankası açıklamada bulundu. İsveç merkezli yatırım bankası Vontobel Bank CEO’su Zeno Staub, kripto para birimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
CEO, banka müşterilerinin kripto paraya ilgisinin yüksek seviyelerde olduğunu belirterek “müşteriler servetlerinin bir kısmını buna ayırıyorlar.” dedi.
Staub, müşterilerinin kripto para birimleri yanında blok zincir teknolojisine de ilgi duyduklarını ve yakından ilgilendiklerini söyleyerek bu ilginin altında müşterilerin menkul yatırıma olan eğiliminin olduğunu belirtti.
CEO kripto para birimleri ve piyasa ile önümüzdeki yıllarda önemli değişiklikler göreceğimizi vurgulayarak müşterilerinin bankaya olan güvenini şu sözlerle açıkladı:
Müşterilerimize sunduğumuz şey, bazı kripto para birimlerini güvenli, kullanışlı ve kullanımı kolay bir şekilde okumamızdır. Müşterilerimiz de bu yaklaşımı sevdiler ve servetlerinin bir kısmını kripto para birimlerine ayırdılar.
Banka 2021 yılının ilk çeyreğinde açıkladığı rapora göre çok başarılı sonuçlar elde etmiş ve dijital yatırımcılardan elde edilen gelirler geçen yıla oranla %86’lk bir artış göstererek 165,5 milyon franka ulaşmıştı.
Banka bu başarısından ve özellikle Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto para birimlerinden yapılandırılmış ürünlere yönelik yüksek talepten yararlanarak İsviçre, Almanya ve Hong Kong’da yeni müşteriler de kazandı.
27 Tem 2021 - 18:50 - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.