Uzmanların Endişesi Artıyor! Bitcoin'de Neler Oluyor?

Bitcoin‘in geçen haftaki fiyat toparlanması, kesinlikle umut vericiydi. Bitcoin, son 24 saatte %12’lik bir artışla bu süre zarfında %23’e yakın bir kazanç kaydetti. Yatay yönlü hareket etmeye başlamasına rağmen dün geceden bu yana 35 bin dolarlık fiyat aralığının üzerinde güçlü bir şekilde tutundu.

Etkileşime Giren Adres Sayısında Düşüş Devam Ediyor

Spekülatörler fiyat rallisinden umutlu görünseler bile, kripto paranın etkinliğine ilişkin zincir üstü ölçümler hafta boyunca büyük ölçüde donuk kaldı. Olumlu fiyat hareketinin, artan aktivite veya artan talep belirtileri göstermeyen zincir üstü veriler üzerinde çok az etkisi olduğu görülüyor. Buna karşılık, kullanıcılar en büyük kripto paranın hareketlerinden korkmaya devam ettikçe zincirde uyku hali belirginleşmeye başladı..

İlk olarak, BTC ile etkileşime giren adreslerin sayısı hafta boyunca sabit bir düşüş gördü ve dün neredeyse %26 düşerek 632 bin oldu. Ancak geçtiğimiz gün, aktif adreslerin 770 bin’e kadar yükseldiği bir toparlanma görüldü, ancak bu beklenen fiyat artışı ile pek uyumlu görünmüyor.

Şu anda fiyatının gerisinde kalan aktif BTC adreslerindeki bu düşüş, potansiyel bir düşüş eğilimi gösteriyor. Santiment tarafından hazırlanan bir rapora göre, Bitcoin geçtiğimiz gün yükselişe geçmiş gibi görünse de, bu tür rallilerin sürdürülmesi için ağ düzeyindeki aktivitede artış bir zorunluluk olarak görülür, çünkü genellikle talep için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, zincir üzerinde günlük olarak hareket eden benzersiz Bitcoin miktarı, hafta boyunca devam eden bir düşüş trendi gördü. Dün geceden bu yana hafif bir artış kaydederek, yazı yazılırken 71.6k’da geziniyordu. Bu kulağa çok gibi gelse de, 328 bin token ile Mayıs ortasındaki zirveden çok uzaktı.

Düzeltme aşamasının başlangıcından bu yana BTC’nin tirajının devam eden düşüş kaydettiği gerçeği, taşınan toplam “değer” sürekli düşerken, sahiplerin giderek hareketsiz hale geldiğini gösterdi.

Bahsedilen rapor, Bitcoin’in Mart ayının sonundan bu yana kırmızıda kalmaya devam eden NVT oranından da bahsetti. Bu oran, BTC’nin piyasa değerinin zincir üzerinde hareket eden Kripto para sayısına bölünmesinden elde edilir. Bu oranın yüksek çıkması Bitcoin’in aşırı değerli olabileceği anlamına geliyordu.

Son olarak, en üstteki varlığın piyasa değerinin gerçekleşmiş değere (MVRV) oranına bakmak, başka bir destekleyici argüman sunmakta. Oran, yazı yazılırken +%4.095 seviyesindeydi, bu da önceki ay BTC alan tüm adreslerin ortalama kârının +4.095 olduğu anlamına geliyordu.

MRVR oranındaki bir artış, zincirdeki talep edilmemiş karlarla doğru orantılıdır ve bu, risklerini azaltmak için paralarını satan sahiplerle doğrudan bağlantılıdır. Grafikte görüldüğü gibi, Bitcoin’in 30 günlük MVRV oranı, geçen hafta %22’nin üzerinde önemli ölçüde arttı ve bu tür yükselişler, geçmişte kripto para için yükselişe işaret etmişti. %15 ila %25 arasında zirve yapma eğiliminde olan tipik tehlike bölgelerine girerek kısa vadeli stabilizasyon ihtiyacının sinyalini verdi.

Bu uyuşuk göstergeler “endişe nedeni” olarak kalsa da, son rallinin zincire yansıması biraz zaman alabilir. Bununla birlikte, devam eden düşük ağ faaliyeti, Bitcoin’in toparlanması ve ileriye dönük artan fiyat hareketi için bir engel olabilir.