Savaş Kapıda! Bitcoin ve USD Taraftarları Hazır! Sizin Seçiminiz?
Moore, Bitcoin'in yakın zamanda tercih edilen para birimi olarak doların yerini almasını öngörmediğini kaydetti. Ancak Moore'a göre, kripto para birimleri kalıcı olduğu için dolar üzerinde disipline edici bir etkisi olacak. İşte detaylar...
Araştırma ve eğitim kurumu Heritage Foundation kıdemli ekonomisti Steve Moore, Bitcoin ve ABD doları arasında tercih edilen para birimi için bir üstünlük savaşı öngördü.
Moore, Bitcoin’in yakın zamanda tercih edilen para birimi olarak doların yerini almasını öngörmediğini kaydetti. Ancak Moore’a göre, kripto para birimleri kalıcı olduğu için dolar üzerinde disipline edici bir etkisi olacak.
Bence bu inanılmaz olumlu bir şey çünkü dünya ekonomisini yönetiyormuş gibi hisseden bu merkez bankaları üzerinde disiplin etkisi yaratacak.
Onun yorumları, artan ulusal borç ve Federal Rezerv’den sürekli niceliksel genişleme sonrasında doların devalüasyon altında olduğuna dair endişelerin ardından geldi.
Hükümet Bitcoin Üzerindeki Düzenlemeleri Arttıracak
Moore, Bitcoin’in son zamanlardaki büyümesiyle hükümetin dehşete düştüğünü ve bu nedenle sektör üzerinde daha sert bir gözetim beklediğini söylüyor.
Hükümetin Bitcoin’i kontrol edemediğini ve beklenen rekabeti hafifletmek için düzenlemelerin devreye gireceğini belirtiyor. ABD Bitcoin’i çökertmek için Çin’i takip edecek.
Çinli yetkililere göre Bitcoin, finansal sistemi istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip. Sonuç olarak, hareket önemli bir fiyat düzeltmesiyle sonuçlandı. Bununla birlikte, Bitcoin o zamandan beri önemli fiyat değişiklikleri yaşadı.
Ancak Moore, hükümetin muhtemel tepkisinin bir merkez bankası dijital para birimi sunumu olacağını söyledi.
Ekonomist, hükümete insanların nasıl para harcadıklarını izlemek için daha fazla yetki verebileceğini belirterek dijital dolarla ilgili endişelerini dile getirdi. Moore’a göre, parayı nasıl harcadıklarını paylaşmayan insanların suçlu olduğu fikri yanlıştır.
Özellikle, kripto para birimlerinin başlangıcından bu yana, önemli bir endişe, dijital para birimlerinin suça yardım etmedeki rolü olmuştur. Sonuç olarak, küresel olarak birçok yargı alanı varlık kullanımını sınırlayarak tepki veriyor.
27 Tem 2021 - 19:28 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.