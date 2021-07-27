- 27 Tem 2021 - 19:28 G: 27 Tem 2021 - 19:34

Savaş Kapıda! Bitcoin ve USD Taraftarları Hazır! Sizin Seçiminiz?

Moore, Bitcoin'in yakın zamanda tercih edilen para birimi olarak doların yerini almasını öngörmediğini kaydetti. Ancak Moore'a göre, kripto para birimleri kalıcı olduğu için dolar üzerinde disipline edici bir etkisi olacak. İşte detaylar...

Araştırma ve eğitim kurumu Heritage Foundation kıdemli ekonomisti Steve Moore, Bitcoin ve ABD doları arasında tercih edilen para birimi için bir üstünlük savaşı öngördü.

 

Dolar Üzerine Disipline Edici Bir Etkisi Olacak

Moore, Bitcoin’in yakın zamanda tercih edilen para birimi olarak doların yerini almasını öngörmediğini kaydetti. Ancak Moore’a göre, kripto para birimleri kalıcı olduğu için dolar üzerinde disipline edici bir etkisi olacak.

Bence bu inanılmaz olumlu bir şey çünkü dünya ekonomisini yönetiyormuş gibi hisseden bu merkez bankaları üzerinde disiplin etkisi yaratacak.

Onun yorumları, artan ulusal borç ve Federal Rezerv’den sürekli niceliksel genişleme sonrasında doların devalüasyon altında olduğuna dair endişelerin ardından geldi.

Hükümet Bitcoin Üzerindeki Düzenlemeleri Arttıracak

Moore, Bitcoin’in son zamanlardaki büyümesiyle hükümetin dehşete düştüğünü ve bu nedenle sektör üzerinde daha sert bir gözetim beklediğini söylüyor.

Hükümetin Bitcoin’i kontrol edemediğini ve beklenen rekabeti hafifletmek için düzenlemelerin devreye gireceğini belirtiyor.  ABD Bitcoin’i çökertmek için Çin’i takip edecek.

Çinli yetkililere göre Bitcoin, finansal sistemi istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip. Sonuç olarak, hareket önemli bir fiyat düzeltmesiyle sonuçlandı. Bununla birlikte, Bitcoin o zamandan beri önemli fiyat değişiklikleri yaşadı.

Ancak Moore, hükümetin muhtemel tepkisinin bir merkez bankası dijital para birimi sunumu olacağını söyledi.

Ekonomist, hükümete insanların nasıl para harcadıklarını izlemek için daha fazla yetki verebileceğini belirterek dijital dolarla ilgili endişelerini dile getirdi. Moore’a göre, parayı nasıl harcadıklarını paylaşmayan insanların suçlu olduğu fikri yanlıştır.

Özellikle, kripto para birimlerinin başlangıcından bu yana, önemli bir endişe, dijital para birimlerinin suça yardım etmedeki rolü olmuştur. Sonuç olarak, küresel olarak birçok yargı alanı varlık kullanımını sınırlayarak tepki veriyor.

27 Tem 2021 - 19:28 - Ekonomi

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