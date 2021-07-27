Amazon Yalanladı! Peki Şimdi Ne Olacak? Bitcoin'de Yön Neresi?

Amazon’da neler oldu?

Londra kripto haber platformu City AM’den bir rapor, içeriden alınan bir habere göre pazar devi Amazon’un yıl sonuna kadar kripto para birimlerini ödeme olarak kabul etmeye başlayacağını bildirmişti.

Bu kıvılcım Bitcoin’i aylarca süren uyuşukluktan sonra yukarı doğru fırlayan ve tüm kripto pazarını da beraberinde getiren alev topunu ateşledi. Bitcoin kısa bir süreliğine de olsa 40.000 doların üzerine çıkmasına rağmen, 15 Haziran’da belirlenen yaklaşık 41.300 dolarlık fiyat seviyesini kıramadı.

Bitcoin hızlı parladı, çabuk söndü

Aljazeera ile ilgili bir makaleye göre, Amazon’un iddiayı reddetmesi nedeniyle dalgalanma azaldı:

Alana olan ilgimize rağmen, kripto para birimleri için özel planlarımız etrafında ortaya çıkan spekülasyonlar doğru değil. Amazon’da alışveriş yapan müşteriler için bunun nasıl görünebileceğini keşfetmeye odaklanmaya devam ediyoruz.

Peki şimdi Bitcoin ne olacak?

Kripto borsası Luno’dan Vijay Ayyar’a göre, Bitcoin’in mevcut fiyat oynaklığı daha geniş bir çoklu dalga düzeltmesinin parçası. Düzeltmeyi tamamlamak için başka bir potansiyel düşüşten önce fiyatın yakın vadede 45.000 dolara kadar yükselebileceğini kaydeden Ayyar, “Hâlâ daha önce başlayan geniş çaplı düzeltmenin içerisindeyiz” diye ekledi.

Diğer uzmanlar, Bitcoin’in potansiyel olarak son ayı piyasasının dibinde başlayan 5 dalga Elliot döngüsünün 4. dalgasının sonunda olduğuna işaret ediyor. Dalga 3, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.000 dolar iken, dalga 4 düzeltme dalgası belirtiliyor. Bu teoriye göre dalga 5 hala gelmekte ve bizi önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçerek yeni bir pazar zirvesine götürecek.