Monero'dan Korkutucu Haber Geldi! Kripto Yazılımlarında Hata Tespit Edildi!

Monero geliştiricileri, kripto paranın gizlilik algoritmalarında, işlem hedeflerinin tanımlanmasına izin veren ve gizliliği bozan bir hata keşfetti.

Monero’da Gizlilik Hatası



Kriptonun önde gelen gizlilik tokenlerinden biri olan Monero’nun arkasındaki ekip, kripto paranın gizlilik algoritmalarından birinde “oldukça önemli bir hata” keşfetti. Yalnızca iki blok (yaklaşık 20 dakika) içinde harcanan fonları etkileyen hata, gönderilen fonların hedefinin keşfedilebilir olmasını sağlayabileceği bildirildi.

Konuyu kapsayan bir tweet fırtınasında Monero, kullanıcılara hatanın adresleri veya işlem tutarlarını göstermediğini ve aktarılan fonların asla çalınma riski altında olmadığını garanti etti. Ek olarak, hata yalnızca onları aldıktan sonraki iki blok içinde gönderilen fonları etkilediğinden, ekip en az bir saat beklemenin kullanıcıların gizliliğinden ödün verme riskini azaltacağını ekledi.

Dark Web Kullanıcılarının Tercihi

Monero, dijital varlıkları göndermenin ve saklamanın en güvenli ve anonim yolu olarak ün kazandı. Bununla birlikte, ağdaki işlemler tamamen anonim ve izlenemez olduğundan, dark web pazarlarında tercih edilen kripto para birimi haline geldi. Eylül 2020’de Yurtiçi Gelir Servisi, Monero’nun anonimliğini bozabilecek herkese 625.000 $ ödül sunmaya başladı fakat henüz bu ödülü almaya hak kazanan kimse olmadı.

Monero’da tüm işlemlerin çıkış noktasını, miktarını ve varış noktasını gizlemek adına halka imzalar, gizli halka işlemler ve gizli adresler kullanılır. Halka imzalar bir gruba (halkaya) dahil, yani anahtara sahip tüm kullanıcıların atabileceği dijital imzalar olarak tanımlanır. Grupta herkes imza atma yetkisine sahip olsa da imzayı atanın kimliği bilinmez. Monero diğer kripto paralarda feragat edilen gizlilik elementine dair hiçbir ödün vermeden merkezsiz bir kripto paranın vaat edebileceği her şeyi kullanıcılarının kullanımına sunar.

Gizlilik kaygısıyla yola çıkan Monero’nun kodu tamamen sıfırdan geliştirildi. Şu ana dek 240 geliştirici Monero’ya katkıda bulundu. Cüzdan adresleri halka açık Blockchain’den görüntülenemeyeceği için Monero’da kimse işlemlerinizin takibini yapamaz. Bu durumu “ağ görünmezliği” sağlayan Kovri projesi perçinliyor. Proje I2P (Görünmez İnternet Projesi) node’ları ile işlemleri şifreleyip yönlendirir ve ağın sizi izlemesini engeller.