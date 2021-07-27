Bitcoin Furyasına IMF'de Katıldı! Yatırımcıları Uyarıyor! İşte Detaylar...

IMF’nin Kripto Para Uyarıları Sürüyor

IMF‘nin önde gelen ekonomistleri Tobias Adrian ile Rhoda Weeks-Brown, Bitcoin’in ana akım kabulünün aslında makro ekonomik istikrarsızlığa yol açmasını bekliyor. İkili tarafından yayınlanan yeni raporda, işletmelerin tam da kripto para kabulü nedeniyle kaynaklarını azaltmak zorunda kalabileceğini ve “verimli” etkinlikler yerine buna odaklanmak zorunda kalabilecekleri vurgulanıyor.

Bitcoin’in kabulü ile beraber fiyatların tam da BTC’nin yüksek volatilitesinden dolayı şişebileceğinin altını çizen ekonomistler, BTC’nin kabulünün önü alınamayacak sonuçlar oluşturacağını da düşünmekte. Adrian ve Rhoda Weeks-Brown buna ek olarak kripto para sektöründeki suç oranına da dikkat çekerek bunun başka sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

“HANELER VEYA İŞLETMELER KRİPTO PARA SEKTÖRÜNDEKİ SİBER SALDIRILAR, DOLANDIRICILIKLAR VEYA BUNA BENZER OLAYLAR NEDENİYLE CİDDİ VARLIK KAYBI YAŞAYABİLİR. BUNLARIN ALTINDA YATAN TEKNOLOJİ OLDUKÇA SAĞLAM OLSA DA TEKNİK SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLİR. BİTCOİN KONUSUNDA İSE YASAL OLARAK BUNLARI PİYASAYA SÜREN OLMADIĞI İÇİN TELAFİ MÜMKÜN DEĞİL.”

IMF, daha önce de El Salvador’u Bitcoin kabulü konusunda uyarmış ve bunun benzer sonuçlar üretebileceğinin altını çizmişti. IMF’nin uyarıları ise aynı sertlikte devam ediyor.