- 27 Tem 2021 - 21:23 G: 27 Tem 2021 - 21:33

BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin…

Milyonlarca vatandaşın kalbini gerek indirimli ürünleriyle gerekse aktüel eşyalarıyla kazanan A101, Bim ve Şok gibi marketlere Trendyol’dan şok bir rest geldi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı ve müşteriler, “BİM market bu kadarına dayanamayabilir” yorumlarında bulundular. Sadece 15 lira gibi bir fiyata binlerce ürünü satışa çıkaran Trendyol, özellikle alışveriş sevenlerin kalbini kazandı!

Binlerce ürünü bir araya toplayan başarılı uygulama sadece kendi markasını değil; en çok tercih edilen ve en beğenilen markaları da uygulamada bulundurarak dikkatleri üzerine çekti. Trendyol Milla ve Trendyol Man gibi markaları kendi bünyesinde çıkaran Trendyol, alışveriş yapacak olanlara birde kendi uygulamasından mükemmel fırsatlarını duyurdu!

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Binlerce üründe efsane indirimler yapan Trendyol; Bim, Şok ve A101 gibi ara dönemlerde gelen ürünleri bile her zaman stok bulunduruyor! Gün içinde binlerce kişinin alışveriş yaptığı Trendyol uygulaması belli saatler aralığında indirimli ürünlere bir indirim daha uyguluyor ve alışveriş keyfini daha çok artıyor! Peki, Trendyol mağazasındaki indirimli ürünler neler?

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27 Tem 2021 - 21:23 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun... mask
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun...
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!" mask
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!"
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir… mask
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun... mask
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun...
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu... mask
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet… mask
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin… mask
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor! mask
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor!
BİM Market Kurbanlık Fiyatlarıyla Şov Yaptı! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Alamayan Kalmayacak! İşte BİM Koyun, Koç ve Dana Kurbanlık Fiyatları Listesi… mask
BİM Market Kurbanlık Fiyatlarıyla Şov Yaptı! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Alamayan Kalmayacak! İşte BİM Koyun, Koç ve Dana Kurbanlık Fiyatları Listesi…
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