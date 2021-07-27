BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin…

Binlerce ürünü bir araya toplayan başarılı uygulama sadece kendi markasını değil; en çok tercih edilen ve en beğenilen markaları da uygulamada bulundurarak dikkatleri üzerine çekti. Trendyol Milla ve Trendyol Man gibi markaları kendi bünyesinde çıkaran Trendyol, alışveriş yapacak olanlara birde kendi uygulamasından mükemmel fırsatlarını duyurdu!

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Binlerce üründe efsane indirimler yapan Trendyol; Bim, Şok ve A101 gibi ara dönemlerde gelen ürünleri bile her zaman stok bulunduruyor! Gün içinde binlerce kişinin alışveriş yaptığı Trendyol uygulaması belli saatler aralığında indirimli ürünlere bir indirim daha uyguluyor ve alışveriş keyfini daha çok artıyor! Peki, Trendyol mağazasındaki indirimli ürünler neler?



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