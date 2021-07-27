BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin…
Milyonlarca vatandaşın kalbini gerek indirimli ürünleriyle gerekse aktüel eşyalarıyla kazanan A101, Bim ve Şok gibi marketlere Trendyol’dan şok bir rest geldi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı ve müşteriler, “BİM market bu kadarına dayanamayabilir” yorumlarında bulundular. Sadece 15 lira gibi bir fiyata binlerce ürünü satışa çıkaran Trendyol, özellikle alışveriş sevenlerin kalbini kazandı!
Binlerce ürünü bir araya toplayan başarılı uygulama sadece kendi markasını değil; en çok tercih edilen ve en beğenilen markaları da uygulamada bulundurarak dikkatleri üzerine çekti. Trendyol Milla ve Trendyol Man gibi markaları kendi bünyesinde çıkaran Trendyol, alışveriş yapacak olanlara birde kendi uygulamasından mükemmel fırsatlarını duyurdu!
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Binlerce üründe efsane indirimler yapan Trendyol; Bim, Şok ve A101 gibi ara dönemlerde gelen ürünleri bile her zaman stok bulunduruyor! Gün içinde binlerce kişinin alışveriş yaptığı Trendyol uygulaması belli saatler aralığında indirimli ürünlere bir indirim daha uyguluyor ve alışveriş keyfini daha çok artıyor! Peki, Trendyol mağazasındaki indirimli ürünler neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.