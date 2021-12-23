Belçika Nasıl Bir Ülke? Belçika Hangi Millet Var? Belçika'da Kaç Dil Konuşuluyor?

Belçika Krallığı olarak da isimlendiren bu ülke Avrupa bölgesinin batı kısmında yer alıyor. Avrupa birliği ve NATO’ya üye ülkelerden biri olan Belçika, 30 bin 528 kilometrekare coğrafi genişliğe ve ortalama 11 milyon nüfusa sahip olarak öne çıkıyor. Diğer Avrupa ülkelerinin gölgesinde kalan Belçika, farklı kültürleri bir araya getirmesi ile dünya üzerindeki pek çok göçmenin tercih ettiği öncelikli rota arasında bulunuyor.

Belçika Nasıl Bir Ülke?

Belçika’da yaşama hayali kuran kişilerin öncelikle “Belçika nasıl bir ülke?” sorusuna cevap bulması gerekiyor. Batı Avrupa’da yer alan Belçika, günümüzde Federal Parlamenter monarşi ile yönetilmeye devam ediyor. Kuzey Batı’da Atlas Okyanusu, kuzeydoğuda Hollanda ile komşu olan Belçika; doğuda Almanya, güneybatıda Fransa ve güneyde ise Lüksemburg ile komşuluk yapıyor. Tüm bu ülkelerin ortasında kalan Belçika, her yıl milyonlarca turist alıyor. Yoğun nüfuslu bir ülke olan Belçika, ekonomik açıdan tarım ve ticaret gibi alanlarda dengeyi tutturabilen nadir ülkeler arasında yer alıyor. Dış ticaret hacminde oldukça etkili bir ihracatı bulunan Belçika’nın ekonomisi büyük ve güçlü Avrupa ülkeleri ile yarışabilecek düzeye gün ve gün yaklaşıyor. >>