Barbaroslar dizisi Ne Zaman Başlıyor? Barbaroslar dizisi hangi kanalda, hangi gün başlayacak? İşte Barbaroslar Oyuncu Kadrosu!
Yeni sezonda TRT1 ekranlarına iddialı bir giriş yapmayı planlayan Barbaroslar dizisi için geri sayım başladı. Barbaroslar dizisinin başrol oyuncusu net bir tarih verirken, dizi severler şimdiden ekran başına kilitlendi. Peki, Barbaroslar ne zaman başlıyor? Barbaroslar konusu nedir? İşte, Barbaroslar oyuncu kadrosu…
Tarihi bir dizi olduğu bilinen Barbaroslar, TRT 1 ekranlarındaki yayın macerası için son hazırlıklarını tamamladı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaroslar dizisinin bütçe açısından bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. İlk tanıtımını televizyon izleyicileri ile paylaşan Barbaroslar dizisi, yeni sezondaki iddiasını bugünden ortaya koymaya başladı. Ekranlara ES Film imzalı olarak gelmeye başlayacak olan Barbaroslar dizisi ise, dizi severler tarafından şimdiden çok konuşulmaya başlandı.
BARBAROSLAR 2. Fragmanı yayınlandı...
Barbaroslar Ne Zaman Başlıyor?
30 Mart tarihinden bu yana çekimleri devam eden Barbaroslar dizisi, yaklaşan yayın tarihi ile ilgili dizi severleri heyecanlandırmaya başladı. Peki, Barbaroslar ne zaman başlıyor? Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb imzasını barındıran Barbaroslar dizisi, ekranlara merhaba demek için son hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yayın tarihi ile ilgili ise, net bilgi Barbaroslar dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzyatan; “Biz şimdiden çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah da Eylül ayında yayında oluruz” dedi. Buna göre; Barbaroslar dizisinin yayın hayatına merhaba demek için yeni sezonu bekleyeceği netleşmiş oldu. >>
03 Ağu 2021 - 13:34 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.