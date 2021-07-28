Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme Tatilinde Dikkatleri Üstüne Çekti

Önceki gün Before Sunset Beach’te objektiflere takılan 23 yaşındaki Survivor Aleyna, güzelliği ve formda görüntüsü ile dikkat çekmeyi başardı.

Çeşme tatilinde arkadaşları ile birlikte denizin ve güneşin tadını doyasıyla çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, tek başına yüzdü.

Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde 'Survivor 2021'de birlikte mücadele ettiği yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sosyal medyada canlı yayın yapmış, açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan ikili, temin ettikleri şeyin alkol olduğunu açıklamışlardı.

Bu davranışlarının nedenini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sırasında açlık hâliyle o anda ellerine ne geçse alabileceklerini ifade etmişti.