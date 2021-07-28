- 28 Tem 2021 - 10:43 G: 28 Tem 2021 - 10:56

Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Resti Çekti! Tadına Bile Bakmadı, Apar Topar Gönderdi! "Yerin Dibine Soktu, 83 Milyon Önünde…"

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Mehmet Şef yarışmacıya büyük resti çekti! Yemeğinin tadına bile bakmayan Mehmet Şef, yarışmacıyı anında diskalifiye etti! Twitter’da büyük yankı uyandıra bu olay ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve “Yerin dibine soktu resmen 83 milyon izliyor. O adamın kariyerini bitirmeye hakkın yok” yorumlarında bulundular.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde skandal bir olay yaşandı. Yarışmacılardan istenilen tatlıyı yapan yarışmacılar şefleri şok içerisinde bıraktılar. Mehmet Şef ise adeta durum karşısında deliye döndü. Somer Şefinde büyük tepkisini toplayan yemekler, görenlere “Yok artık” dedirtti.

Sinirli tavırlarıyla bilinen Mehmet Şef, yarışmacılarına neden sinirlendiğini, “Ben onların neler yapabileceğini biliyorum. Adamlar bana bomboş bir tabak getirince illaki canım sıkılıyor. Furkan Yalçın meselesinde çok büyük linç yedim ama bir şef olarak düşündüğünüzde bu durum hiç normal olan bir şey değil” açıklamasında bulunmuştu. Peki, şimdi neler oldu da Mehmet Şef çılgına döndü?

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28 Tem 2021 - 10:43 - Yaşam

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