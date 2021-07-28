Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Resti Çekti! Tadına Bile Bakmadı, Apar Topar Gönderdi! "Yerin Dibine Soktu, 83 Milyon Önünde…"

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde skandal bir olay yaşandı. Yarışmacılardan istenilen tatlıyı yapan yarışmacılar şefleri şok içerisinde bıraktılar. Mehmet Şef ise adeta durum karşısında deliye döndü. Somer Şefinde büyük tepkisini toplayan yemekler, görenlere “Yok artık” dedirtti.

Sinirli tavırlarıyla bilinen Mehmet Şef, yarışmacılarına neden sinirlendiğini, “Ben onların neler yapabileceğini biliyorum. Adamlar bana bomboş bir tabak getirince illaki canım sıkılıyor. Furkan Yalçın meselesinde çok büyük linç yedim ama bir şef olarak düşündüğünüzde bu durum hiç normal olan bir şey değil” açıklamasında bulunmuştu. Peki, şimdi neler oldu da Mehmet Şef çılgına döndü?



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