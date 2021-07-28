Ripple Güne Güzel Başladı! Yatırımcı Bitcoin'i Unuttu Bile! %10 Yükseliş Var!
Çarşamba günü XRP, Investing.com Index üzerinde 10,05% oranında değer kazanarak $0,68693 seviyesinden işlem gördü. Bu 23 Haziran tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış. İşte detaylar...
Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri $30,91313B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 2,01% oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $83,44071B olarak belirlendi.
XRP, geçtiğimiz 24 saat içinde $0,63123 ile $0,68748 seviyeleri arasında işlem gördü.
XRP, geçtiğimiz yedi gün içinde 22,37% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $2,81304B veya toplam hacme göre 2,90% oranında oldu. XRP, geçtiğimiz yedi günde $0,5611 ile $0,6875 seviyeleri arasında işlem gördü.
XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki $3,29 seviyesinden 79,12% daha düşük.
Kripto para piyasalarındaki gelişmeler
Investing.com Index üzerinde Bitcoin 7,04% oranında yükseldi ve $39.600,5 seviyesinden işlem gördü.
Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 3,56% artış ile $2.268,92 seviyesinden işlem gördü.
Bitcoin piyasa hacmi $744,52819B veya toplam piyasa hacminin 48,50% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $266,02606B veya toplam piyasa hacminin 17,33% olarak belirlendi.
28 Tem 2021 - 11:45 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.