Ripple Güne Güzel Başladı! Yatırımcı Bitcoin'i Unuttu Bile! %10 Yükseliş Var!

Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri $30,91313B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 2,01% oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $83,44071B olarak belirlendi.

XRP, geçtiğimiz 24 saat içinde $0,63123 ile $0,68748 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP, geçtiğimiz yedi gün içinde 22,37% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $2,81304B veya toplam hacme göre 2,90% oranında oldu. XRP, geçtiğimiz yedi günde $0,5611 ile $0,6875 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki $3,29 seviyesinden 79,12% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Investing.com Index üzerinde Bitcoin 7,04% oranında yükseldi ve $39.600,5 seviyesinden işlem gördü.

Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 3,56% artış ile $2.268,92 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin piyasa hacmi $744,52819B veya toplam piyasa hacminin 48,50% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $266,02606B veya toplam piyasa hacminin 17,33% olarak belirlendi.