- 28 Tem 2021 - 15:23 G: 28 Tem 2021 - 15:29

Ripple Davasında Son Durum Ne? Avukatı Güçlü Yanlarını Anlattı! İşte Detaylar...

Kripto para sektöründe nam salan ünlü avukat Jeremy Hogan, Ripple’ın şu an için devam eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hogan daha önce de davaya yönelik birçok açıklama ile yorumda bulunmuş olsa da bu açıklaması ile Ripple’ın en güçlü savunmasını ortaya koydu. İşte detaylar...

SEC, 2020’nin sonlarında açtığı davada Ripple’ı lisanssız menkul kıymet satışı yapmakla suçlamış ve milyarlarca dolarlık tazminat talep etmişti.

 

Hogan’a göre XRP fiyatının Bitcoin ile Cardano gibi diğer kripto para birimlerinin fiyatı ile güçlü bir korelasyon içerisinde olması ise Ripple’a bu davada büyük bir savunma şansı sunuyor.

 

Ünlü avukata göre XRP bir menkul kıymet olsaydı fiyat direkt olarak Ripple’ın eylemlerinden etkilenir ve diğer kripto paralarla korelasyon içerisinde olmazdı.

Ripple’ın En Büyük Savunması

2018 yılında Andrew Burnie tarafından hazırlanan ve kripto paraların birbirleri arasındaki fiyat korelasyonuna dikkat çeken araştırmaya da dikkat çeken ünlü avukat, XRP ile ADA fiyatının %70 korelasyona sahip olduğunun burada da belirtildiğini ifade etti.

Hogan’a göre Ripple’ın burada yapacağı en güçlü savunma da bundan ibaret.

Yapılan araştırmaya göre XRP ve ADA fiyatları %71 korelasyona sahip. Ripple savunmasında buna çok az değindi ancak bu oldukça ilginç. Ripple büyük bir ortaklık duyurabilir ve XRP fiyatı bundan çok etkilenmez. Ancak ADA fiyatı %10 düşerse XRP fiyatının %7,1 düşmesini bekleyebilirsiniz. Menkul kıymetler böyle hareket etmez. Ben Ripple’ın bu korelasyonu kullanacak iyi uzman tanıkları olacağını umuyorum.”

 

28 Tem 2021 - 15:23 - Ekonomi

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