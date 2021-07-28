XRP Fiyatından İnanılmaz Yükseliş! Ripple'da Öngörüler Tutacak Mı?

Kripto para birimleri oldukça güzel bir hafta geçirmeye devam ederken uzun zamandır sessiz kalan bir kripto para biriminin bugün piyasa hacmi bakımından en büyük ilk on coin içinde en iyi performansı sergilediği görülüyor.

Ripple Fiyat Artışı



Piyasa hacmi bakımından en büyük 6. kripto para konumunda bulunana XRP, bugün sergilediği yüzde 17’lik artış ile yatırımcıların ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Yazının yayına hazırlandığı sırada 0,7345 dolardan işlem gören XRP fiyatının gün içinde 0,7480 dolara kadar yükseldiği görülüyor.

Aslında XRP, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile arasında süregelen dava sebebiyle 2021 boğa koşusunda kendisinden beklenen performansı sergileyememişti. Bu süreç içinde birçok kripto para geçmiş rekorlarını kırarak kendilerine yeni rekor seviyeler belirlerken XRP 2018 rekorunu aşamadı.

XRP’nin 2018 yılındaki rekor seviyesi 3.84 dolardı, 2021 yılında ulaşılan en yüksek seviyenin ise 1,96 dolar olduğu ifade edilebilir.

XRP Artışı Devam Edecek Mi?

Piyasadaki pozitif havanın devam etmesi ve SEC davasında negatif bir gelişme yaşanmadığı sürece XRP fiyatındaki artışın devam etme potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor. Analistlere göre bu seviyelerden sonra XRP içinde 0,90 dolar direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.

Buna ek olarak 1 doların önemli bir psikolojik sınır olduğu ve bu sınırın geçilmesi ile rallinin hız kazanabileceği de ifade ediliyor. XRP için şu anda 0,68 doların önemli bir destek olduğu ifade edilirken önemli bir olumsuz gelişme olması halinde fiyatın 0,65 dolara sarkabileceği de ifade ediliyor.