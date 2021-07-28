Aman Dikkat! Balina Alarmı Bu! 1 Saatte Coinbase'de Yüzmilyonluk Bitcoin Gitti!

3,7 milyar dolarlık Bitcoin harekete geçti

Blockchain üzerindeki işlemleri izleyen Whale Alert’ün paylaşımlarına göre 9.900 ila 9.700 BTC’lik yedi işlem gerçekleşti. İşlemler sonucu aktarılan toplam BTC’nin miktarı 69,052 idi. Bu rakam, 2,74 milyar dolara tekabül ediyor. Bunun öncesinde ise platform, her biri 12.000 BTC ve toplamda 24.000 BTC taşıyan iki ardışık işlem tespit etti. Bu da 953.985.600 dolara tekabül ediyor. Bu transferlerin dahili Coinbase cüzdanları arasında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Toplamda aktarılmış BTC’lerin değeri 3.698 milyar dolara denk geliyor.

Bir başka analiz platformu olan CryptoQuant verileri, geçtiğimiz bir buçuk ay boyunca 100 ila 10.000 BTC taşıyan balina cüzdanlarının 170.000 BTC topladığını gösterdi. Verilere göre balinalar, Haziran ayının ortalarında yaşanan düşüş süresince 130.000 BTC’yi cüzdanlarına attılar. Son 10 günde ise balinaların altığı BTC miktarı 40.000 oldu.

BTC fiyatında mevcut durum nedir?

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, 26 Temmuz Pazartesi günü 34.000 dolardan 38.000 dolara hızla çıkarak haftayı yükselişle açmıştı. Kripto para birimi, dün erken saatlerde 36.547 dolara geri çekilmiş olsa da, yazım sırasında 39.660 dolardan el değiştiriyor. BTC, bugün erken saatlerde 40.266 dolara çıktı. Son 24 saatte yüzde 7, son 7 günde yüzde 32.6, son 14 günde yüzde 21.6, son 30 günde yüzde 14.8 ve son bir yılda yüzde 262.4 oranında artış yaşayan lider kripto para, birçok zaman diliminde yükselişi yakalamış gibi görünüyor.