- 28 Tem 2021 - 15:35 G: 28 Tem 2021 - 15:39

Aman Dikkat! Balina Alarmı Bu! 1 Saatte Coinbase'de Yüzmilyonluk Bitcoin Gitti!

Whale Alert verileri, son 1 saat içerisinde, sahipleri anonim olan cüzdanlar arasında toplam 69.058 Bitcoin (BTC)’in taşındığını gösteriyor. Birkaç saat önce Coinbase, anonim olarak etiketlenmiş cüzdanlardan 24.000 Bitcoin aldı. İşte detaylar...

3,7 milyar dolarlık Bitcoin harekete geçti

Blockchain üzerindeki işlemleri izleyen Whale Alert’ün paylaşımlarına göre 9.900 ila 9.700 BTC’lik yedi işlem gerçekleşti. İşlemler sonucu aktarılan toplam BTC’nin miktarı 69,052 idi. Bu rakam, 2,74 milyar dolara tekabül ediyor. Bunun öncesinde ise platform, her biri 12.000 BTC ve toplamda 24.000 BTC taşıyan iki ardışık işlem tespit etti. Bu da 953.985.600 dolara tekabül ediyor. Bu transferlerin dahili Coinbase cüzdanları arasında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Toplamda aktarılmış BTC’lerin değeri 3.698 milyar dolara denk geliyor.

 
Bir başka analiz platformu olan CryptoQuant verileri, geçtiğimiz bir buçuk ay boyunca 100 ila 10.000 BTC taşıyan balina cüzdanlarının 170.000 BTC topladığını gösterdi. Verilere göre balinalar, Haziran ayının ortalarında yaşanan düşüş süresince 130.000 BTC’yi cüzdanlarına attılar. Son 10 günde ise balinaların altığı BTC miktarı 40.000 oldu.

BTC fiyatında mevcut durum nedir?

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, 26 Temmuz Pazartesi günü 34.000 dolardan 38.000 dolara hızla çıkarak haftayı yükselişle açmıştı. Kripto para birimi, dün erken saatlerde 36.547 dolara geri çekilmiş olsa da, yazım sırasında 39.660 dolardan el değiştiriyor. BTC, bugün erken saatlerde 40.266 dolara çıktı. Son 24 saatte yüzde 7, son 7 günde yüzde 32.6, son 14 günde yüzde 21.6, son 30 günde yüzde 14.8 ve son bir yılda yüzde 262.4 oranında artış yaşayan lider kripto para, birçok zaman diliminde yükselişi yakalamış gibi görünüyor.

BTC’nin 40.000 dolar seviyelerini yeniden görmesi, Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla’nın ikinci çeyrek raporunu yayınlamasının ardından geldi. Tanınmış bir analist olan Michael van de Poppe, Bitcoin’in şu anda daha yüksek seviyede bir dip aradığına inandığını belirtti.

28 Tem 2021 - 15:35 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitcoin 40.000 Doları Aştı! Sırada Ne Var? Bitcoin'de Neler Olacak? mask
Bitcoin 40.000 Doları Aştı! Sırada Ne Var? Bitcoin'de Neler Olacak?
XRP Fiyatından İnanılmaz Yükseliş! Ripple'da Öngörüler Tutacak Mı? mask
XRP Fiyatından İnanılmaz Yükseliş! Ripple'da Öngörüler Tutacak Mı?
Ripple Davasında Son Durum Ne? Avukatı Güçlü Yanlarını Anlattı! İşte Detaylar... mask
Ripple Davasında Son Durum Ne? Avukatı Güçlü Yanlarını Anlattı! İşte Detaylar...
İbrahim Tatlıses Dalga Konusu Olunca İmparator Hayranları Delirdi! Kan Beyinlere Sıçradı, Kavga Edenler Bile Var! “Sen Ne Diyorsun?” Küfür ve Hakaretler Diz Boyu! mask
İbrahim Tatlıses Dalga Konusu Olunca İmparator Hayranları Delirdi! Kan Beyinlere Sıçradı, Kavga Edenler Bile Var! “Sen Ne Diyorsun?” Küfür ve Hakaretler Diz Boyu!
Ripple ve 3 Altcoin! Top 100'ü Geride Bıraktı! mask
Ripple ve 3 Altcoin! Top 100'ü Geride Bıraktı!
Bitcoin Eski Günlerini Arıyor! Ethereum'a Olan Talep ve İlgi Çok Daha Fazla! mask
Bitcoin Eski Günlerini Arıyor! Ethereum'a Olan Talep ve İlgi Çok Daha Fazla!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status