Aman Dikkat! Balina Alarmı Bu! 1 Saatte Coinbase'de Yüzmilyonluk Bitcoin Gitti!
Whale Alert verileri, son 1 saat içerisinde, sahipleri anonim olan cüzdanlar arasında toplam 69.058 Bitcoin (BTC)’in taşındığını gösteriyor. Birkaç saat önce Coinbase, anonim olarak etiketlenmiş cüzdanlardan 24.000 Bitcoin aldı. İşte detaylar...
3,7 milyar dolarlık Bitcoin harekete geçti
Blockchain üzerindeki işlemleri izleyen Whale Alert’ün paylaşımlarına göre 9.900 ila 9.700 BTC’lik yedi işlem gerçekleşti. İşlemler sonucu aktarılan toplam BTC’nin miktarı 69,052 idi. Bu rakam, 2,74 milyar dolara tekabül ediyor. Bunun öncesinde ise platform, her biri 12.000 BTC ve toplamda 24.000 BTC taşıyan iki ardışık işlem tespit etti. Bu da 953.985.600 dolara tekabül ediyor. Bu transferlerin dahili Coinbase cüzdanları arasında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Toplamda aktarılmış BTC’lerin değeri 3.698 milyar dolara denk geliyor.
BTC fiyatında mevcut durum nedir?
Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, 26 Temmuz Pazartesi günü 34.000 dolardan 38.000 dolara hızla çıkarak haftayı yükselişle açmıştı. Kripto para birimi, dün erken saatlerde 36.547 dolara geri çekilmiş olsa da, yazım sırasında 39.660 dolardan el değiştiriyor. BTC, bugün erken saatlerde 40.266 dolara çıktı. Son 24 saatte yüzde 7, son 7 günde yüzde 32.6, son 14 günde yüzde 21.6, son 30 günde yüzde 14.8 ve son bir yılda yüzde 262.4 oranında artış yaşayan lider kripto para, birçok zaman diliminde yükselişi yakalamış gibi görünüyor.
28 Tem 2021 - 15:35 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.