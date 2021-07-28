- 28 Tem 2021 - 15:44 G: 28 Tem 2021 - 15:48

Fast Food Dünyasında Sürpriz Hamle! Burger King'ten Dogecoin Atağı!

Burger King Brazil, bu haftadan itibaren Dogecoin kullanılarak satın alınabilir köpek menüsünü duyurdu. İşte detaylar...

Burger King Brezilya “Dogpper” için ödeme olarak Dogecoin‘i kabul ediyor. Dogpper, müşterilerin evcil hayvanları için özel bir yenilebilir köpek menüsü ve fast food zincirinin ünlü burgeri Whopper’a atfedilen bir kelime şakası.

 

Sadece Brezilya İçin Geçerli

Köpek menüsü Latin Amerika için yeni bir haber değil. Burger King, müşterilerin yemek yerken tüylü en iyi arkadaşlarıyla paylaşacakları bir şeyler bulabilmeleri için Dogpper’ı 2019’da Arjantin’de piyasaya sürdü. Ancak Burger King Brazil, bu haftadan itibaren  Dogecoin kullanılarak satın alınabilir hale getirdi.


28 Tem 2021 - 15:44 - Ekonomi

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