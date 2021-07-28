Fast Food Dünyasında Sürpriz Hamle! Burger King'ten Dogecoin Atağı!
Burger King Brazil, bu haftadan itibaren Dogecoin kullanılarak satın alınabilir köpek menüsünü duyurdu. İşte detaylar...
Burger King Brezilya “Dogpper” için ödeme olarak Dogecoin‘i kabul ediyor. Dogpper, müşterilerin evcil hayvanları için özel bir yenilebilir köpek menüsü ve fast food zincirinin ünlü burgeri Whopper’a atfedilen bir kelime şakası.
Köpek menüsü Latin Amerika için yeni bir haber değil. Burger King, müşterilerin yemek yerken tüylü en iyi arkadaşlarıyla paylaşacakları bir şeyler bulabilmeleri için Dogpper’ı 2019’da Arjantin’de piyasaya sürdü. Ancak Burger King Brazil, bu haftadan itibaren Dogecoin kullanılarak satın alınabilir hale getirdi.
28 Tem 2021 - 15:44 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.