A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak!

Sık sık indirim yaparak; aktüel ürünleri raflara dizen başarılı marketlerden olan A101, Bim ve Şok Marketlere gözü kararlı bir rakip resmen geldi. Dengeleri değiştiren Trendyol; A101, ŞOK ve Bim gibi marketlerin aktüel olarak getirdiği her şeye skandal bir indirim yaşattı!

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Kısa bir süre önce efsane indirimleri duyuran başarılı uygulama, sadece 10 liradan başlayan binlerce ürünü müşterilerine sundu. Müşterilerini mutlu etmek adına Çarşamba gününe özel belli saatler aralığında aktif olan ürünlere mükemmel indirimleri duyurdu. İşte Trendyol’dan gelen o efsane indirimler!



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