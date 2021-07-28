A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak!
A101, Bim ve Şok Marketler kısa bir süre önce efsane indirimlerini duyurmuş akılları yerinden etmişti. Özellikle evine ve kendisine uygun fiyatlı eşyalar almak isteyenlerin gönlünü çelen marketlere büyük rest resmen Trendyol’dan geldi. Süper markette ve kadın giyim gibi ürünlerde büyük indirimlerini duyuran başarılı uygulama Trendyol şimdi ise skandala imzasını attı!
Sık sık indirim yaparak; aktüel ürünleri raflara dizen başarılı marketlerden olan A101, Bim ve Şok Marketlere gözü kararlı bir rakip resmen geldi. Dengeleri değiştiren Trendyol; A101, ŞOK ve Bim gibi marketlerin aktüel olarak getirdiği her şeye skandal bir indirim yaşattı!
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Kısa bir süre önce efsane indirimleri duyuran başarılı uygulama, sadece 10 liradan başlayan binlerce ürünü müşterilerine sundu. Müşterilerini mutlu etmek adına Çarşamba gününe özel belli saatler aralığında aktif olan ürünlere mükemmel indirimleri duyurdu. İşte Trendyol’dan gelen o efsane indirimler!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.