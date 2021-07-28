- 28 Tem 2021 - 17:10 G: 28 Tem 2021 - 17:32

A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak!

A101, Bim ve Şok Marketler kısa bir süre önce efsane indirimlerini duyurmuş akılları yerinden etmişti. Özellikle evine ve kendisine uygun fiyatlı eşyalar almak isteyenlerin gönlünü çelen marketlere büyük rest resmen Trendyol’dan geldi. Süper markette ve kadın giyim gibi ürünlerde büyük indirimlerini duyuran başarılı uygulama Trendyol şimdi ise skandala imzasını attı!

Sık sık indirim yaparak; aktüel ürünleri raflara dizen başarılı marketlerden olan A101, Bim ve Şok Marketlere gözü kararlı bir rakip resmen geldi. Dengeleri değiştiren Trendyol; A101, ŞOK ve Bim gibi marketlerin aktüel olarak getirdiği her şeye skandal bir indirim yaşattı!

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Kısa bir süre önce efsane indirimleri duyuran başarılı uygulama, sadece 10 liradan başlayan binlerce ürünü müşterilerine sundu. Müşterilerini mutlu etmek adına Çarşamba gününe özel belli saatler aralığında aktif olan ürünlere mükemmel indirimleri duyurdu. İşte Trendyol’dan gelen o efsane indirimler!

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28 Tem 2021 - 17:10 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin… mask
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin…
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun... mask
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun...
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!" mask
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!"
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir… mask
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun... mask
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun...
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu... mask
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet… mask
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin… mask
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor! mask
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor!
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