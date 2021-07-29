Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti, Beşiktaş 200 Bin Euro Kaybetti
Galatasaray'ın elenmesiyle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş yayın gelirlerinden 200 bin euro kaybetti.
Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına iki maçta 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş fazladan 200 bin euro kazanma imkanını kaybetti.
Eğer Galatasaray, PSV'yi elese ve gruplara da kalmayı başarsa Beşiktaş, yayın havuzu gelirinden alacağı para artacaktı. PSV, kulüp puan sıralamasında Beşiktaş'ın üzerinde bulunuyor bu nedenle de gruplara kalırsa, Beşiktaş'tan daha fazla yayın geliri elde edecek.
Öte yandan Galatasaray gruplara kalmayı başarsaydı yayın geliri iki kulüp arasında yüzde 55 ve yüzde 45 diye paylaşılacağından Beşiktaş'ın geliri azalacaktı. Galatasaray, PSV'yi elese ancak gruplara kalamasa Beşiktaş 200 bin euro daha kazanacaktı.
Galatasaray ise play-off turuna kalmadan Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için 6 takıma verilecek 5 milyon euro'daki payından oldu.
29 Tem 2021 - 11:51 - Spor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.