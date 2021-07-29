- 29 Tem 2021 - 11:51 G: 29 Tem 2021 - 11:52

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti, Beşiktaş 200 Bin Euro Kaybetti

Galatasaray'ın elenmesiyle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş yayın gelirlerinden 200 bin euro kaybetti.

Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına iki maçta 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş fazladan 200 bin euro kazanma imkanını kaybetti.

Eğer Galatasaray, PSV'yi elese ve gruplara da kalmayı başarsa Beşiktaş, yayın havuzu gelirinden alacağı para artacaktı. PSV, kulüp puan sıralamasında Beşiktaş'ın üzerinde bulunuyor bu nedenle de gruplara kalırsa, Beşiktaş'tan daha fazla yayın geliri elde edecek.

Öte yandan Galatasaray gruplara kalmayı başarsaydı yayın geliri iki kulüp arasında yüzde 55 ve yüzde 45 diye paylaşılacağından Beşiktaş'ın geliri azalacaktı. Galatasaray, PSV'yi elese ancak gruplara kalamasa Beşiktaş 200 bin euro daha kazanacaktı.

Galatasaray ise play-off turuna kalmadan Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için 6 takıma verilecek 5 milyon euro'daki payından oldu.

29 Tem 2021 - 11:51 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu, Bitti! Survivor All Star’ın Temelini Oluşturuyordu, Rakip Çıktı! Acun Ilıcalı Acilen Müdahale Etmeli, Yoksa… “Hiç Yakıştıramadım!” mask
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu, Bitti! Survivor All Star’ın Temelini Oluşturuyordu, Rakip Çıktı! Acun Ilıcalı Acilen Müdahale Etmeli, Yoksa… “Hiç Yakıştıramadım!”
Masterchef’te Şefler O Yarışmacıyı Zırıl Zırıl Ağlattı! Gözünün Yaşına Bakmadılar, Kapının Önüne Koydular! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… mask
Masterchef’te Şefler O Yarışmacıyı Zırıl Zırıl Ağlattı! Gözünün Yaşına Bakmadılar, Kapının Önüne Koydular! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Resmen Saygısızlık” Yarışmacının Sinirden Gözleri Dolu Dolu Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Resmen Saygısızlık” Yarışmacının Sinirden Gözleri Dolu Dolu Kaldı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya’yı Hedefledi! Exxen Krizine Tek Çare Olacak Kişi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya İle Anlaştı! mask
Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya’yı Hedefledi! Exxen Krizine Tek Çare Olacak Kişi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya İle Anlaştı!
Bitcoin ve Ripple Yükselirken Önemli Bir Analiz! Fiyat Daha Da Yükselecek Mi? mask
Bitcoin ve Ripple Yükselirken Önemli Bir Analiz! Fiyat Daha Da Yükselecek Mi?
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Geliyor? Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Yerleşti! Kapanma olacak mı? Kısıtlamalar başlayacak mı? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Geliyor? Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Yerleşti! Kapanma olacak mı? Kısıtlamalar başlayacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status