- 29 Tem 2021 - 11:38 G: 29 Tem 2021 - 11:58

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Evleniyor! Evlenme Teklifi İfşalandı, Nikah Tarihleri Alındı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Meğer O Tarihte…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve ikinci sezon itibariyle sevgili olan ikili iddialara göre resmen evleniyor! Söylentilere göre evlenme teklifi resmen ifşalandı. Nikah tarihleri alınan ikili, görenleri şok içerisinde bırakan bu durum sonrasında ise ikilinin evlenme tarihleri de ifşalanmış oldu!

Sevilerek takip edilen dizinin kadrosunda yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezonunda çıkan aşk dedikodularına ikili sert bir şekilde yanıt vermiş ve arkadaş olduklarını açıklamışlardı. İkinci sezon için çalışmaların başlamasına kısa bir süre kala ikili Maldivler’e tatile gitmiş, dönüşte ise el ele yakalanmışlardı.

El ele yakalanan ikili ise artık sevgili olduklarını resmen duyurmuşlardı. “Biz birbirimizin en büyük şansıyız” sözlerini dile getiren ikili, mutlu bir ilişki yaşadıklarını ise sık sık açıklamışlardı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncular; Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde de iki aşığı oynuyorlardı. Peki, ikilinin nikah tarihleri ne zaman?

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29 Tem 2021 - 11:38 Ankara- Yaşam

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