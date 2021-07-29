- 29 Tem 2021 - 17:09 G: 29 Tem 2021 - 17:14

Ehliyet Almak Ne Kadara Mal Olur 2021? B Sınıfı Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Ehliyet Kaça Mal Oluyor 2021?

2021 yılında ehliyet almanın maliyeti hakkında araştırma yapan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren bazı vergi ve harçlara ilişkin düzenlemeler içeren tebliğler, ehliyet çıkarma maliyetlerini de doğrudan etkiliyor. 2021 yılında B sınıfı ehliyet almak isteyen bir vatandaşın ne kadar vergi ve harç ödemesi gerektiği kafalarda soru işareti yarattı. Bu haberimizde B sınıfı ehliyet almak için 2021 yılında cebinizden ne kadar para çıkacağını öğrenebilirsiniz.

Vatandaşlar 2021 yılı ehliyet harç ücretlerinin yanı sıra sürücü kursu fiyatları da B sınıfı ehliyet almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İlk defa sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden yaptığı araştırmalarda 2021 yılında ehliyet çıkarmanın maliyetlerini merak ediyor. Bilindiği üzere ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları + ehliyet harç ücreti + sınava giriş ücreti şeklinde 3 ayrı ödemenin toplamından oluşuyor. Bu ödemeleri gerçekleştirmeden geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da ehliyet çıkaramazsınız. İlk defa ehliyet almak isteyenler için teorik ve direksiyon giriş sınav ücretleri de vardır.

Sürücü kursuna kayıt olmadan B sınıfı ehliyet almak mümkün olmadığı için 2021 yılında B sınıfı bir sürücü belgesi çıkarmak isteyenlerin sürücü kurslarına ödeyeceği kayıt parasını da hesaba katması gerekiyor. Sürücü kursu ücretleri kursa ödenirken ehliyet ile ilgili tüm harçlar devletin vergi dairelerine ödenir. İlk defa direksiyon ve teorik sınava girecek vatandaşların ödemesi gereken sınav giriş ücretleri de MEB tarafından belirtilen IBAN adreslerine ödenir. >>

29 Tem 2021 - 17:09 - Yaşam

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