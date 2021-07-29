Bodrum’daki yangına denizden müdahale
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ediyor. Bodrum Belediyesi, bölgedeki otellerden tahliye edilenleri güvenli şekilde diğer otellere yerleşimini sağlıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ediyor. Bodrum Belediyesi, bölgedeki otellerden tahliye edilenleri güvenli şekilde diğer otellere yerleşimini sağlıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmaları kara, hava ve denizden sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Güvercinlik Koyu'nda çıkan yangınına denizden müdahale ediyor.
Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı açıklamada, vatandaşlara yardımcı olabilmek için tüm ekiplerle birlikte bölgedeki çalışmaların belediye ekiplerince sürdüğünü, bölgedeki otellerden tahliye edilen misafirlerin güvenli şekilde diğer otellere yerleşimini sağladıklarını açıkladı.
29 Tem 2021 - 22:52 - Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.