Bodrum’daki yangına denizden müdahale

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangınına denizden müdahale ediyor. Bodrum Belediyesi, bölgedeki otellerden tahliye edilenleri güvenli şekilde diğer otellere yerleşimini sağlıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Koyu'nda çıkan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmaları kara, hava ve denizden sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu Güvercinlik Koyu'nda çıkan yangınına denizden müdahale ediyor.

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı açıklamada, vatandaşlara yardımcı olabilmek için tüm ekiplerle birlikte bölgedeki çalışmaların belediye ekiplerince sürdüğünü, bölgedeki otellerden tahliye edilen misafirlerin güvenli şekilde diğer otellere yerleşimini sağladıklarını açıkladı.