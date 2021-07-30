Bitcoin Dünyası Şokta! Ünlü Borsanın CEO'su Öldü! Yüzmilyonlar Kayıp!

Africrypt borsasından Güney Afrikalı kardeşler Ameer ve Raees Cajee’nin 69.000 Bitcoin (BTC) ile yakın zamanda ortadan kaybolması, birçok kripto dolandırıcılığından sadece biri. Paralara yönelik ana akım ilgideki artış, saf olanlardan kâr elde etmeyi uman dolandırıcıları da beraberinde getirdi.

En meşhur Bitcoin dolandırıcılığı

En iyi bilinen dolandırıcılık iddialarından biri, Kanada kripto borsası QuadrigaCX‘in kurucusu Gerald Cotten’in ani ölümüydü. Cotten’in resmi kayıtlara göre ölümü 9 Aralık 2018’de gerçekleşti. Ölüm nedeninin, Crohn hastalığı ile yıllarca süren mücadelesinden kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ortaya çıktı. CEO, Hindistan’daki balayında öldü. Şirket bunu yaklaşık bir ay kadar halka açıklamadı. Ölümüyle birlikte şirketin soğuk depo cüzdanlarına erişimin ve buna karşılık 145 milyon dolarlık yatırımcı kriptosunun kaybedildiği ortaya çıktı. Firma daha sonra para çekme işlemlerini dondurdu ve 2019 yılının Nisan ayında iflas işlemlerine başladı. Şirketin, yaklaşık 76.000 yatırımcıya borcu vardı. Doğal olarak, bu haber müşteriler ve medya tarafından pek hoş karşılanmadı. Gerald Cotten hakkında daha fazla araştırma, CEO’nun sahte ölümünü tasarladığı ve yatırımcıların parasını kaçırdığı yönünde yaygın spekülasyonlara yol açan karanlık bir hikayeyi ortaya çıkardı.

Gerald Cotten’in ölümü: bir çıkış dolandırıcılığı mı?

Kanada Kraliyet Atlı Polisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bir çevrimiçi yayın, ölümü “kriptonun en büyük gizemi” olarak nitelendirdi. Bazıları, Cotten’ın müşterilerinin yatırımlarını çalmak için sahte ölümünü uydurduğunu iddia etti. Bazı yatırımcılar, ölümünü kanıtlamak için cesedinin mezardan çıkarılmasını isteyecek kadar ileri gitti.

Yatırımcılar, çiftin balayına gitmeden sadece iki hafta önce vasiyetnamesinin imzalanması gibi çeşitli olaylara işaret ediyorlar. Müşterilerinin şirketine emanet ettiği parayı özel jetler ve yatlarda uçmak gibi lükslere yatırım yapmak için kullandığı ortaya çıkan Cotten, iki köpeğine de 100.000’er dolar miras bırakmıştı. Karısı Jennifer Robertson, 9 milyon dolarlık mülkünün yöneticisi olarak seçildi. Bununla birlikte, Cotten’in iş anlaşmaları hakkında bir şey bilmediğini söyledi ve müşterilere geri ödeme yapılmasına yardımcı olmak için 9 milyon doları şirkete iade etti.

Bir başka usulsüzlük de, şirketin fonlarına yalnızca kendisinin tam erişimi olmasıydı. O zamandan beri Cotten’in müşterileri için sahte Bitcoin alımları yapmak için “Chris Markay” takma adı altında sahte hesaplar kullandığı ortaya çıktı. Muhasebe firması Ernst and Young, daha sonra bu kriptoyu kendisi için başka yerlere yatırım yapmak için kullandığını söyledi.

Ponzi planı mı?

Polis, QuadrigoCX’in sadece büyük bir Ponzi planı olduğu sonucuna vardı. Müfettiş Amy Castor, Cotten’ın gençliğinden beri bu tür planlar yürüttüğünü ortaya çıkardı. Kripto öncesi sanal token eGold‘a dahil olduğuna inanılıyor. QuadrigoCX’in kurucu ortağı Michael Patryn’in aslında gerçek adı Omar Dhanani olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kimlik sahtekarlığından hüküm giymiş bir kişi olması durumu daha da kompleks hale getiriyor. Cesedin mezardan çıkarılmasına yönelik çağrılarla birlikte soruşturmalar halen devam ediyor ve yasal süreç henüz netleşmedi. Şirketten 34 milyon dolar ve varlıklarından 12 milyon dolar olmak üzere toplam 46 milyon dolar geri alındı. Paranın gerisi erişilmez durumda.