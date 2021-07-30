- 30 Tem 2021 - 09:05 G: 30 Tem 2021 - 09:09

Bitcoin Alımları Devam Edecek! MicroStrategy Neyi Planlıyor?

MicroStrategy, önümüzdeki günlerde de Bitcoin (BTC) satın almaya kararlı görünüyor. Şirketin amacı ne? Neyi Planlıyor? İşte tüm detaylar...

Şirketin CEO’su Michael Saylor ikinci çeyrek duyurusunda, Bitcoin’e yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Dijital varlık stratejimizin sonuçlarından memnun olmayı sürdürüyoruz. İleriye dönük olarak, dijital varlık stratejimize devam etmeyi planlıyoruz”

Yazılım firması, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana büyük miktarda Bitcoin satın almayı sürdürüyor.

MicroStrategy, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.4 artışla çeyrek için 125,4 milyon dolar gelir bildirdi.

MicroStrategy’nin hisseleri, sonuçların açıklanmasının ardından %2,2 düşüşle 611,48 dolara geriledi.

30 Tem 2021 - 09:05 - Ekonomi

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