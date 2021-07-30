Bitcoin Alımları Devam Edecek! MicroStrategy Neyi Planlıyor?

Şirketin CEO’su Michael Saylor ikinci çeyrek duyurusunda, Bitcoin’e yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Dijital varlık stratejimizin sonuçlarından memnun olmayı sürdürüyoruz. İleriye dönük olarak, dijital varlık stratejimize devam etmeyi planlıyoruz”

Yazılım firması, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana büyük miktarda Bitcoin satın almayı sürdürüyor.

MicroStrategy, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.4 artışla çeyrek için 125,4 milyon dolar gelir bildirdi.

MicroStrategy’nin hisseleri, sonuçların açıklanmasının ardından %2,2 düşüşle 611,48 dolara geriledi.