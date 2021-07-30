30 Tem 2021 - 09:05 Güncelleme: 30 Tem 2021 - 09:09
Bitcoin Alımları Devam Edecek! MicroStrategy Neyi Planlıyor?
MicroStrategy, önümüzdeki günlerde de Bitcoin (BTC) satın almaya kararlı görünüyor. Şirketin amacı ne? Neyi Planlıyor? İşte tüm detaylar...
Şirketin CEO’su Michael Saylor ikinci çeyrek duyurusunda, Bitcoin’e yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
Yazılım firması, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana büyük miktarda Bitcoin satın almayı sürdürüyor.
MicroStrategy, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.4 artışla çeyrek için 125,4 milyon dolar gelir bildirdi.
MicroStrategy’nin hisseleri, sonuçların açıklanmasının ardından %2,2 düşüşle 611,48 dolara geriledi.
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30 Tem 2021 - 09:05 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.