O Bir WallStreet Kurdu! Bitcoin, Altcoin, Tether ve DeFi Tahminlerini Ortaya Çıktı!
Bitcoin‘in fiyatı ne olacak? Tether bir dolandırıcı mı? Kriptoyu düzenlemek iyi mi? Orijinal Wolf of Wall Street bundan ve daha fazlasından bahsediyor. İşte Detaylar...
Servetini kuruşluk hisse senedi işlemleri yaparak ve piyasaları manipüle ederek kazanmasına rağmen, ikonik “The Wolf of Wall Street” filmine ilham veren trader Jordan Belfort, şu anda kripto endüstrisinde olanlardan pek memnun değil. Yakın tarihli bir röportajda, kripto alanında kendisini neyin heyecanlandırdığını ve neyin rahatsız ettiğini ayrıntılı olarak açıkladı.
İyi: Bitcoin ve DeFi
Belfort, iyimser bir Bitcoin’ci olduğunu itiraf ediyor. Bitcoin’i keşfettiğinden beri, onu heyecan verici bir fikir olarak bulduğunu açıkladı. Yakında Bitcoin ve kripto endüstrisi için daha fazla ve daha iyi düzenlemeler olacağını umuyor. Onun bakış açısına göre, ne kadar çok düzenleme olursa, gelecekte kripto para kullanıcıları ve traderları için sonuçlar o kadar iyi olur.
Bu devasa düzenleme piyasaya ne kadar erken girerse, Bitcoin, stablecoin ve diğer her şey için o kadar iyi. Bence insanlar düzenlemelerden korkuyor, korkmamalılar. Geçmişe bakarsanız… diyelim ki hurda tahvil piyasası, herkes: ‘Ah hayır, düzenleyiciler geliyor! [Ama nihayetinde] pazar çok büyüdü, bu yüzden bence bu iyi bir şey.
Kötü: Shitcoin ≠ Kripto
Belfort, paralarını kaybeden birçok ihtiyatsız insanı çekmek için yaratılan artan sayıda değersiz kripto para biriminden endişe duyuyor. Onun bakış açısına göre, bu dolandırıcılıklar genel olarak kripto endüstrisine zarar veriyor. Belfort diyor ki:
O kadar çok dolandırıcılık var ki, bu gerçekten üzücü… Dışarıda bütün bu dolandırma amaçlı paralar var. Kelimenin tam anlamıyla, her gün yenileri basılıyor. Sadece insanları paralarından ayırmak için tasarlandılar.
Bununla birlikte, tüm suçların bir iz bıraktığını ve yasal boşluklar nedeniyle şu anda özgürce dolaşsalar bile, sonunda bu dolandırıcılıkların organizatörlerinin yaptıklarının bedelini ödeyeceğine dair güvence verdi. Hangi kripto para birimlerini dolandırıcılık olarak gördüğünü belirtmeyi reddetmesine rağmen, kripto pazarlarını temizleme çağrısında bulundu.
Belfort için şu anda ekosistemdeki en iyi stabilcoin, kripto endüstrisinin güvenilirliğinde bir leke. Tether’i bir aldatmaca olarak görüp görmediği sorulduğunda, deneyimli trader, USDT ile ilgili şüpheleri hakkında birkaç yıldır uyarıda bulunduğunu vurguladı. Tether’e dolandırıcılık veya shitcoin demeyi reddetti. Yine de, Tether şu anda temiz bir şekilde çalışabilirken, geçmişteki hataların ona pahalıya mal olabileceğini, hatta toparlanamayacağını söyledi. Belfort:
2017’den beri Tether ile ilgili büyük bir sorun olduğunu düşündüğümü söylüyorum… Tether arzının genişlemesi gerektiğinde genişlemesi oldukça uygun bir şey gibi görünüyordu. Sonra medeni bir şekilde anlaştıklarında Vay be dedim, bundan nasıl kurtuldular?
30 Tem 2021 - 09:09 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.