O Bir WallStreet Kurdu! Bitcoin, Altcoin, Tether ve DeFi Tahminlerini Ortaya Çıktı!

Servetini kuruşluk hisse senedi işlemleri yaparak ve piyasaları manipüle ederek kazanmasına rağmen, ikonik “The Wolf of Wall Street” filmine ilham veren trader Jordan Belfort, şu anda kripto endüstrisinde olanlardan pek memnun değil. Yakın tarihli bir röportajda, kripto alanında kendisini neyin heyecanlandırdığını ve neyin rahatsız ettiğini ayrıntılı olarak açıkladı.

İyi: Bitcoin ve DeFi

Belfort, iyimser bir Bitcoin’ci olduğunu itiraf ediyor. Bitcoin’i keşfettiğinden beri, onu heyecan verici bir fikir olarak bulduğunu açıkladı. Yakında Bitcoin ve kripto endüstrisi için daha fazla ve daha iyi düzenlemeler olacağını umuyor. Onun bakış açısına göre, ne kadar çok düzenleme olursa, gelecekte kripto para kullanıcıları ve traderları için sonuçlar o kadar iyi olur.

Bu devasa düzenleme piyasaya ne kadar erken girerse, Bitcoin, stablecoin ve diğer her şey için o kadar iyi. Bence insanlar düzenlemelerden korkuyor, korkmamalılar. Geçmişe bakarsanız… diyelim ki hurda tahvil piyasası, herkes: ‘Ah hayır, düzenleyiciler geliyor! [Ama nihayetinde] pazar çok büyüdü, bu yüzden bence bu iyi bir şey.

Belford, Bitcoin’in “parlak bir geleceği” olduğunu ve endüstrinin zaman içinde olumlu bir şekilde geliştiğini, şimdi çok daha olgun olduğunu ifade etti. BTC‘nin altının ciddi bir ikamesi olabileceğine inanıyor ve kriptonun yılı 45.000 ila 70.000 dolar arasında bitirmesini bekliyor. Belfort, çok yenilikçi olduğuna inandığı bir sektör olan DeFi konusunda da çok hevesli. Hatta bugün bir DeFi şirketine danışmanlık yapıyor.

Kötü: Shitcoin ≠ Kripto

Belfort, paralarını kaybeden birçok ihtiyatsız insanı çekmek için yaratılan artan sayıda değersiz kripto para biriminden endişe duyuyor. Onun bakış açısına göre, bu dolandırıcılıklar genel olarak kripto endüstrisine zarar veriyor. Belfort diyor ki:

O kadar çok dolandırıcılık var ki, bu gerçekten üzücü… Dışarıda bütün bu dolandırma amaçlı paralar var. Kelimenin tam anlamıyla, her gün yenileri basılıyor. Sadece insanları paralarından ayırmak için tasarlandılar.

Bununla birlikte, tüm suçların bir iz bıraktığını ve yasal boşluklar nedeniyle şu anda özgürce dolaşsalar bile, sonunda bu dolandırıcılıkların organizatörlerinin yaptıklarının bedelini ödeyeceğine dair güvence verdi. Hangi kripto para birimlerini dolandırıcılık olarak gördüğünü belirtmeyi reddetmesine rağmen, kripto pazarlarını temizleme çağrısında bulundu.

Çirkin: Tether

Belfort için şu anda ekosistemdeki en iyi stabilcoin, kripto endüstrisinin güvenilirliğinde bir leke. Tether’i bir aldatmaca olarak görüp görmediği sorulduğunda, deneyimli trader, USDT ile ilgili şüpheleri hakkında birkaç yıldır uyarıda bulunduğunu vurguladı. Tether’e dolandırıcılık veya shitcoin demeyi reddetti. Yine de, Tether şu anda temiz bir şekilde çalışabilirken, geçmişteki hataların ona pahalıya mal olabileceğini, hatta toparlanamayacağını söyledi. Belfort:

2017’den beri Tether ile ilgili büyük bir sorun olduğunu düşündüğümü söylüyorum… Tether arzının genişlemesi gerektiğinde genişlemesi oldukça uygun bir şey gibi görünüyordu. Sonra medeni bir şekilde anlaştıklarında Vay be dedim, bundan nasıl kurtuldular?