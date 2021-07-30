Ankara Nereye Doğru Gelişiyor? Ankara'nın En Hızlı Gelişen Bölgeleri Neresi? Ankara Da Değerlenecek Yerler?

Türkiye’nin en büyük ikinci metropol kenti olan Ankara, emlak sektöründe her yıl biraz daha gelişiyor. Memur kenti olarak tanınan Ankara’da emlak alım satımı diğer büyükşehirlere göre daha yavaş gerçekleşse de evlerin değeri diğer büyükşehirlere paralel bir artış gösteriyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalar gerçekleştiren Turyap Ankara Köşk Temsilcisi Cengiz Ülger, Ankara’nın yeni gelişeceği bölgeyi açıklıyor.

Ankara Nereye Doğru Gelişiyor?



Şimdiye dek farklı bir yöne doğru gelişen Ankara, yönünü son büyük emlak projeleri ile birlikte batıya doğru dönüyor. Peki, Ankara nereye doğru gelişiyor? Konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalarda Ankara’nın gelişme yönü olarak Eskişehir yoluna işaret eden Turyap Ankara Köşk Temsilcisi Cengiz Ülger; “Bugün, İstanbul tarafına doğru gidecek olursak; Sincan, Eryaman, Sarayköy’e hatta Yuvaköy’e kadar ulaştı. Fakat, Eskişehir Yolu’nun getirdiği rantı hiçbirisi getirememiştir. Gayrimenkul almak isteyen vatandaşlar şunu iyi anlamalı, çok yapılaşma oranı o bölgenin çok kaliteli olduğu anlamına gelmez. Mesela bugün, Yaşamkent’te 1 daire 1,5 milyon TL’den başlıyor. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde ise istenen para 600 bin TL ile 800 bin TL arasında gerisini siz düşünün” diyor. >>