- 30 Tem 2021 - 15:17 G: 30 Tem 2021 - 15:31

İbo Show Yeni Sezonda Var Mı, Ne Zaman Başlıyor? İşte Star TV’den İbo Show Kararı…

Uzunca bir aradan sonra ekranlara geri dönen İbo Show, geçtiğimiz sezon sunduğu eğlence ve birbirinden ünlü konukları ile adından çok söz ettirdi. Kendisini özleyen hayranları ile hasret gideren İbrahim Tatlıses’in yeni sezonda ne yapacağı ise geçtiğimiz günlerde kesinleşti!

Geçtiğiniz sezonunda İrem Derici’den Gülben Ergen’e; Aydemir Akbaş’tan Şafak Sezer’e kadar birbirinden ünlü yüzlerce ismi stüdyoda ağırlayan İbo Show, uzun bir aranın ardından büyük bir ilgiyle karşılaştı. Neredeyse 10 yıllık hasretin son bulduğu İbo Show’un son sezonu yazın gelmesi ile birlikte sezon finaline girdi. Sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan İbo Show ile ilgili Star TV, o şok edici kararı verdi ve milyonlarca İbo Show hayranını şaşkına çevirdi! Peki, İbo Show yeni sezonda var mı, ne zaman başlıyor? İşte Star TV’den İbo Show kararı…

Yaşadığı talihsiz saldırı sonucu uzun süredir hayranlardan uzakta olan İbrahim Tatlıses, tedavi ve dinlenme sürecinin ardından yeniden ekranlara geri döndü. Ekranlarda kaldığı yerden devam eden İbrahim Tatlıses, seyircisinin karşısına yeniden İbo Show ile çıkmaya başladı. Hem sunduğu hem de şarkılar söylediği İbo Show programı, bu sezon boyunca her cumartesi seyircisinin evine konuk oldu. Ancak önümüzdeki sezonda Star TV ekranlarında eylül ayına geri dönmesi beklenen İbo Show ile ilgili o karar herkesi şoke etti! >>

30 Tem 2021 - 15:17 - Dizi Haberleri

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