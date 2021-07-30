Türk Telekom’dan Ormanlara Hayat Verecek Seferberlik

Türk Telekom, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımıza yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışlayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Bu arada Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek olduğu öğrenildi.