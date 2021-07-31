Hande Erçel Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Hande Erçel İlk Nerede Oynadı?

Son dönemde dizi dünyasında fırtına gibi esen ve meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel araştırma konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayranları Hande Erçel nasıl ünlü oldu, Hande Erçel ilk nerede oynadı sorularının yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Rol aldığı televizyon yapımlarının yanı sıra özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Hande Erçel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayranlarının en çok merak ettiği isim olan Hande Erçel’in yaşamı…

FOX TV ekranlarından yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile milyonları büyülemeye devam eden Hande Erçel internet ortamının da en çok araştırılan isimleri arasına giriyor. Ünlü oyuncunun hayranları Hande Erçel nasıl ünlü oldu ve Hande Erçel ilk nerede oynadı gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Özel yaşamıyla ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmasıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, ekranların en genç simalarından biri olarak gösteriliyor. Güzel oyuncu 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi.

Hande Erçel oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde eğitim görüyordu. 2012 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Miss Civilization Of The Word isimli güzellik yarışmasına katılan Hande Erçel, bu yarışmada ikinci olma başarısı gösterdi. Daha sonra oyunculuk üzerine bir kariyer hedefleyen Hande Erçel eğitimlerini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine ilk olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanan Hayat Ağacı isimli diziyle başladı. Bu dizide gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel, yavaş yavaş hayran kitlesini de oluşturmaya başladı.

Daha sonra Çılgın Dershane Üniversite isimli dizide Meryem karakteri ile karşımıza çıkan güzel oyuncu, asıl ününü Kanal D ekranlarından yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakteri ile yakaladı. İzlenme rekorları kıran bu dizide başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel aynı zamanda güzelliğiyle de beğeni topladı. Bu yapımdan sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, çok sayıda dizide ve reklam filminde oynadı. Hande Erçel şimdi de izlenme rekorları kıran Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynuyor.