Demet Özdemir'in Bu Halini Görenler Dondu Kaldı! Oğuzhan Koç Görürse Yandı, Anında Aşkı Bitirebilir! "Estetik Harikası"
Demet Özdemir de; Takvim'in ifadesine göre estetik harikası çıktı. Oyunculuk kariyerinden daha fazla özel hayatıyla gündeme gelen Demet Özdemir; bu kez estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çekti. Ardı ardına estetik operasyonlar geçiren Demet Özdemir'in eski halini görenler ağzı açık bir şekilde bakakaldı. Ünlü oyuncuya yönelik Takvim'in iddialarına göre "kendini baştan yaratmış" yorumları yapılırken; o halleri sosyal medyada en çok paylaşılan gönderi oldu.
Şimdilerde adı sık sık Oğuzhan Koç ile anılan Demet Özdemir; oyunculuğunun yanında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sürekli olarak gündeme gelmeye devam ediyor. Oyunculuk performansı kadar dış görünüşüyle de adından sık sık söz ettiren Özdemir'in estetiksiz halleri ise görenleri hayretten hayrete düşürdü.
Estetiksiz halinin fotoğraflarını görmek için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.