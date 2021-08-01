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01 Ağu 2021 - 17:55

Demet Özdemir'in Bu Halini Görenler Dondu Kaldı! Oğuzhan Koç Görürse Yandı, Anında Aşkı Bitirebilir! "Estetik Harikası"

Demet Özdemir de; Takvim'in ifadesine göre estetik harikası çıktı. Oyunculuk kariyerinden daha fazla özel hayatıyla gündeme gelen Demet Özdemir; bu kez estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çekti. Ardı ardına estetik operasyonlar geçiren Demet Özdemir'in eski halini görenler ağzı açık bir şekilde bakakaldı. Ünlü oyuncuya yönelik Takvim'in iddialarına göre "kendini baştan yaratmış" yorumları yapılırken; o halleri sosyal medyada en çok paylaşılan gönderi oldu.