- 01 Ağu 2021 - 18:20 G: 01 Ağu 2021 - 18:56

Fahriye Evcen Sert Resti Çekti! Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Gerçekten Siliniyor... Öyle Bir Proje Ortaya Çıktı ki; Herkes Bekliyor!

Verdiği çok uzun aranın sonrasında radikal bir karar alarak artık rest çeken Fahriye Evcen, kaybettiği tahtını tekrardan almaya geliyor. Yokluğunda Hande Erçel'in öne çıktığı Fahriye Evcen; önce sosyal medyada kraliçeliğini tekrar alırken şimdi de televizyonda alacak. Peki, Fahriye Evcen'in o projesi ne?

Oğlu Karan'ın dünyaya gelmesi ve mental yorgunluğu sebebiyle uzun süredir hem sosyal medyadan hem de televizyondan uzaklaşan bir zamanların en popüler oyuncusu Fahriye Evcen yaklaşık 6-7 ay önce sosyal medyada kendini aktif bir şekilde göstermeye başladı. Evcen'in yokluğunda ortaya çıkan ve "en popüler" unvanını almayı başaran Hande Erçel; bu unvanını kaybetti. 

Detaylar ve o proje için diğer sayfaya geçiniz >>

01 Ağu 2021 - 18:20 Ankara- Yaşam

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