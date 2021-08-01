Mehmet Ali Erbil Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Duyanların Dili Tutuldu! Evlenme Amacı Meğer Oymuş... "İğrenç!"
"Paylaş Benimle" isimli programa konuk olan Mehmet Ali Erbil'den sosyal medyayı resmen tir tir titreten açıklamalar geldi. Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularına tek tek cevap veren Mehmet Ali Erbil, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili çok samimi itiraflarda bulundu. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Erbil, ilk eşiyle neden evlendiğini, amacını her şeyi tek tek anlattı. Sosyal medya kullanıcılarından anlattıkları karşısında "iğrenç.." yorumları aldı.
Annesi ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle birlikte Ankara'da yaşayan teyzesinin yanına giden Mehmet Ali Erbil, 14 yaşında üvey babasının zoruyla yatılı okula kayıt olmuş. Hayat hikayesini bu noktadan başlatarak anlatmaya başlayan Erbil; ilk eşiyle ilgili itiraflarla şoka soktu.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.