- 01 Ağu 2021 - 19:53 G: 01 Ağu 2021 - 20:02

Mehmet Ali Erbil Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Duyanların Dili Tutuldu! Evlenme Amacı Meğer Oymuş... "İğrenç!"

"Paylaş Benimle" isimli programa konuk olan Mehmet Ali Erbil'den sosyal medyayı resmen tir tir titreten açıklamalar geldi. Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularına tek tek cevap veren Mehmet Ali Erbil, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili çok samimi itiraflarda bulundu. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Erbil, ilk eşiyle neden evlendiğini, amacını her şeyi tek tek anlattı. Sosyal medya kullanıcılarından anlattıkları karşısında "iğrenç.." yorumları aldı.

Annesi ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle birlikte Ankara'da yaşayan teyzesinin yanına giden Mehmet Ali Erbil, 14 yaşında üvey babasının zoruyla yatılı okula kayıt olmuş. Hayat hikayesini bu noktadan başlatarak anlatmaya başlayan Erbil; ilk eşiyle ilgili itiraflarla şoka soktu.

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01 Ağu 2021 - 19:53 Ankara- Yaşam

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