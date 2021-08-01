Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor!
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncu Gökhan Alkan, önceki gün Datça'da düzenledikleri aile yemeğinde sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti. Cavadzade, yakışıklı oyuncuya “Evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı attı.
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncu Gökhan Alkan, önceki gün Datça'da düzenledikleri aile yemeğinde sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti. Cavadzade, yakışıklı oyuncuya “Evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı attı.
Aşkları tam gaz devam eden oyuncu çift Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Datça'da evliliğe ilk adımı attı. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu, kendi ve sevgilisinin ailesini burada topladı. Otelin iskelesinde uzun bir masa ayarlayan Alkan, akşam yemeği sürprizi hazırladı.
Oyuncu, sevgilisi Cavadzade'yi alıp tekneyle otele geldi. Her şeyden habersiz sadece bir aile yemeği olduğunu düşünen güzel oyuncu, organizasyonla ilgilenmeyi ihmal etmedi.
Akşam günbatımında ise bütün aile yemekte buluştu. 33 yaşındaki Alkan, bir anda cebinden çıkardığı yüzükle Cavadzadeye "Benimle evlenir misin?" diye haykırdı.
Şaşkına uğrayan 39 yaşındaki güzel oyuncu da gözyaşlarıyla "Evet" cevabı verdi. Sevgililer, daha sonra bu mutlu günlerini ailece kutladı.
01 Ağu 2021 - 23:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.