Bitcoin'in Ömrü Açıklandı! Bugün Alsanız Kaç Yıl Geçerli? Cevap MicroStrategy Ceo'sunda!
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’e yönelik uzun vadeli görüşünün hala bullish olduğunu ve günümüzde alınmış Bitcoinleri, yakın zamanda satmak için herhangi bir sebep göremediğini söyledi. İşte detaylar...
Bilançosunda 105.000’den fazla Bitcoin bulunduran MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, katıldığı Bloomberg programında son birkaç aydır yaşanan gelişmelerin Bitcoin adına “çok iyi” olduğunu ve şirket olarak uzun vadeli bir strateji izlediklerini söyledi.
İlk Bitcoin yatırımını Ağustos 2020’de duyuran şirket, bu hafta açıklanan finansal tabloya göre o dönemden beri aldığı Bitcoinler sayesinde kağıt üstünde 1 milyar dolardan fazla kar sağlamış durumda.
Bitcoin’in herkesin erişimine açık bir “dijital mülk ağı” olduğunu ve onun bir gün “milyarlarca insan” tarafından kullanılacağını söyleyen Saylor, bu Bitcoinleri ne zaman satmayı düşündükleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Sanki bir milyar dolarım varmış da bunu torunumun çocuklarına bırakmak istiyormuşum gibi düşünün. O parayı ya arsa alarak, ya altın alarak, ya da daha farklı bir maddi duran varlık alarak saklarım. Bitcoin ise mülkün dijital halidir. Eğer milyar dolarlık Bitcoin almışsam, bunu 100 yıl boyunca tutmamam için hiçbir sebep yoktur. Bitcoin konusunda kimsenin bir acelesi yok. Biz bunun mülkün geleceği olduğuna inanıyoruz.”
Şu ana dek gerek şirketin nakit akışını kullanıp gerek tahvil ihraç edip Bitcoin alan MicroStrategy, ilerleyen dönemlerde rezervini büyütmeye devam edebilir. Michael Saylor, bu konuyla ilgili, “Ben zaman içerisinde yeniden Bitcoin alacağımızı düşünüyorum. Tek mesele, bunun nakit akışıyla mı yoksa borçlanma aracıyla mı olacağı.” dedi.
02 Ağu 2021 - 06:46 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.