Bitcoin'in Ömrü Açıklandı! Bugün Alsanız Kaç Yıl Geçerli? Cevap MicroStrategy Ceo'sunda!

Bilançosunda 105.000’den fazla Bitcoin bulunduran MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, katıldığı Bloomberg programında son birkaç aydır yaşanan gelişmelerin Bitcoin adına “çok iyi” olduğunu ve şirket olarak uzun vadeli bir strateji izlediklerini söyledi.

İlk Bitcoin yatırımını Ağustos 2020’de duyuran şirket, bu hafta açıklanan finansal tabloya göre o dönemden beri aldığı Bitcoinler sayesinde kağıt üstünde 1 milyar dolardan fazla kar sağlamış durumda.

Bitcoin’in herkesin erişimine açık bir “dijital mülk ağı” olduğunu ve onun bir gün “milyarlarca insan” tarafından kullanılacağını söyleyen Saylor, bu Bitcoinleri ne zaman satmayı düşündükleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Sanki bir milyar dolarım varmış da bunu torunumun çocuklarına bırakmak istiyormuşum gibi düşünün. O parayı ya arsa alarak, ya altın alarak, ya da daha farklı bir maddi duran varlık alarak saklarım. Bitcoin ise mülkün dijital halidir. Eğer milyar dolarlık Bitcoin almışsam, bunu 100 yıl boyunca tutmamam için hiçbir sebep yoktur. Bitcoin konusunda kimsenin bir acelesi yok. Biz bunun mülkün geleceği olduğuna inanıyoruz.”

Şu ana dek gerek şirketin nakit akışını kullanıp gerek tahvil ihraç edip Bitcoin alan MicroStrategy, ilerleyen dönemlerde rezervini büyütmeye devam edebilir. Michael Saylor, bu konuyla ilgili, “Ben zaman içerisinde yeniden Bitcoin alacağımızı düşünüyorum. Tek mesele, bunun nakit akışıyla mı yoksa borçlanma aracıyla mı olacağı.” dedi.