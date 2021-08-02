- 02 Ağu 2021 - 06:53 G: 02 Ağu 2021 - 06:58

Güçlü Kolerasyonlar Bekleniyor! Ether ve 2 Altcoin'e Dikkat! İşte Tahminler...

Ethereum, dün, 2.400 doların üzerinde kalmayı başardı ve kendine yukarı yönlü bir yükseli rotası çizdi. Aslında, geçtiğimiz aylara göz atarsak, lider altcoin 14 Haziran’dan bu yana ilk kez bir psikolojik direncini aşıyor. Analistlere göre tarihsel olarak bu kırılım gerçekleştiğin de, Ether, diper altcoin’leri de ralli için tetikliyor. Bu arada, Ethereum yazım sırasında 2.600 doların üzerinde işlem görüyor. Daha yüksek fiyatlar için, uzman analistin işaret ettiği 3’lü kolerasyonu inceliyoruz.

Ether, Cardano (ADA) ve Uniswap (UNI)’ı etkileyebiliyor

Ethereum’un bir önceki düşüşü için tam olarak bir neden sunulamıyor. Ancak, artan gas ücretleri kesinlikle yatırımcıların beklentisini etkiliyor. Aşağıdaki grafik, 45 dolarlık ortalama gas ücretinin, Berlin yükseltmesinin 15 Nisan’da yayınlanmasından bir ay sonra gerçekleştiğini gösteriyor. Bu nedenle, kısa vadede Berlin yükseltmesinin daha az etkili olduğunu, ancak beklenen London hard fork’u için yolun açılmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.

 

Ek olarak, geçtiğimiz 11 içinde Ethereum, BTC’den daha fazla yükselerek %40 büyüme kaydetti. Şimdi, ETH’nin neredeyse son 11 mumu yeşil kapamasıyla boğa beklentileri yükseliyor. Aynı zamanda, Ether (ETH)’in 2.600 dolar üzerinde zaman geçirmeye başlaması, boğaların güç olduğu anlamına geliyor. Bundan sonra, analiste göre tüm gözler 2.700 dolar zirvesinde, daha net bir yön tahini için bu bölgeyi test etmesi gerekiyor.

Ayrıca, geçiş ETH rallileri gözlemlendiğinde, birkaç altcoin’le beraber ortaklık yaptığı ortaya çıkıyor. Cardano ve Uniswap Ethereum’la 0,85’ten fazla korelasyon paylaşıyor. Devler arasındaki bu ilişkiyi yakından inceliyoruz…

Ethereum ADA ve UNI’yı nasıl etkiliyor?

Bu sorunun cevabı için, Ether (ETH)’in günlük grafiğine bakıldığında, art arda 10 gün boyunca yükselen güçlü bir yükseliş momentumu gözlemleniyor.

ETH’nin pozitif grafiğinin yanında, Cardano (ADA) hala 1,50 dolarlık ani direncin gerisinde kalıyor. Analistlere göre satın alma baskısının henüz değerini güvenli bölgenin üzerine çıkarmadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda, rakip kripto para birimlerinin hacimleri de daha düşük bir seviyede işlem görüyor.
Diğer yandan, Cardano, ETH’nin zirvesi esnasında duraksama ve gerileme yaşarken, UNI’de bu fark daha yüksek görünüyor. UNI, bu dönemde, 25 dolar direncinin oldukça altına geriledi ve şimdi, RSI satın alma baskısına işaret ediyor. Aynı zamanda, yükseliş eğilimi henüz tersine dönmedi ve yükselen Ethereum fiyatı ile beraber ADA ve UNI’de teknik göstergelerde hazır gözüküyor.

Son olarak, tüm bu kısmı olumlu belirtilere ve kolerasyondan doğabilecek olası ralliye rağmen, herkes ETH ve BTC için pozitif görüşe sahip değil. Avustralya’daki Canberra Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan John Hawkins, “Bence Ethereum spekülatif bir balon ve Bitcoin tarafından aşağı çekilecek” diyor.

02 Ağu 2021 - 06:53 - Ekonomi

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