Düşüş Son Buldu! Bitcoin Madencilik Zorluğu Artışa Geçti! Bunun Anlamı Ne Olacak?

Bitcoin Madencilik Zorluğu Nedir?

Bu, kripto para madenciliğindeki çöküşün Mayıs ayında başlamasından bu yana gelen ilk olumlu haber. Çin’den gelen Bitcoin karşıtı madencilik düzenlemesiyle hızlanan çöküş, art arda dört kez zorluk düşüşüne neden oldu.

Bitcoin madenciliği zorluğu, ağdaki işlemleri doğrulayarak Bitcoin kazanmak için ne kadar bilgisayar gücünün gerekli olduğunu ölçen bir birimdir.

Ağ, madenciler arasındaki rekabeti yansıtmak için zorluğu iki haftada bir otomatik olarak ayarlar. Madenciler Bitcoin kazanmaya çalıştıkça Bitcoin madenciliği daha da zorlaşır.

Bitcoin madencilik zorluğu, %21.53 oranı ile Mayıs ortasında zirve noktasına ulaştı. Ancak o zamandan bu yana da sürekli olarak düşüş eğiliminde oldu.

Çin’deki Endüstri Baskısının Bitcoin Madencilik Zorluğu Üzerindeki Etkisi

Bitcoin madencilik zorluğu, ağın hash oranının yaklaşık %65’ini elinde bulunduran Çinli madencilerin, ülkedeki Bitcoin madenciliği kısıtlamaları ile mücadele etmeye başlamasının ardından Haziran ve Temmuz aylarında sürekli olarak düştü.

3 Temmuz’da Bitcoin madencilik zorluğu %28 oranında geriledi. 18 Temmuz’da yapılan bir sonraki düzenlemede de %4.81’lik bir düşüş gözlendi.

Toronto merkezli Bitfarms’ın baş madencilik sorumlusu Ben Gagnon söz konusu madencilik zorluğu düşüşü ile ilgili yaptığı açıklamalarda, ağ üzerindeki verilerin neredeyse tüm Çin hash gücünün çevrimdışı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bugün yaşanan olumlu düzenleme ise bu makinelerin bazılarının yakın zamanda tekrar çevrimiçi hale geldiğini gösteriyor.