Dünyanın En Büyük 3. Şirketi! Bitcoin İle İlgili Müjdesi Bekleniyor!

Brezilyalı Bitcoin madencisi ve yatırımcısı Ray Nasser’in bir röportajda verdiği açıklamalara göre Orta Doğunun petrol devi Saudi Aramco, yakında Bitcoin madenciliği yapacak. Investing.com’a verilen röportajda şu ifadeler kullanıldı:

“ARAMCO İLE GÖRÜŞÜYORUZ. ÇÖLDEN GELEN BÜTÜN HAM PETROL BU ŞİRKETE AİT. KULLANMADIKLARI BÜTÜN FAZLA GAZ VE BU ASLINDA HALKA AÇIK BİR BİLGİ, GÜNÜMÜZDE BİTCOİN AĞININ YARISINA YETECEK KADAR GÜÇ SAĞLAYABİLİR.”

Petrol Devi, BTC Madencilik Devi Olabilir

Nasser, şirketin petrol üretiminden ve rafinerinden arta kalan gazları BTC madenciliği yapmak için kullanabileceğini düşünüyor. Artan gazları hiçbir şekilde kullanmamak yerine Bitcoin madenciliği için kullanmak şirket için hiç olmadığı kadar kazançlı olacaktır.

Aramco’nun bu parayı şirketi daha fazla geliştirmek için de kullanabileceği ifade edilmekte. Bu gazlardan kurtulmak için ek bir maliyete ihtiyaç duyan şirketin böylelikle aslında bir taşla iki kuş vurabileceği de vurgulanmakta.

Saudi Aramco tarafından henüz bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Şirket buna rağmen daha önceki yıllarda blockchain teknolojisine yönelik atılımlar yapmıştı. Arab News tarafından aktarılan bilgilere göre şirket işlemlerinin maliyetini azaltmak için blockchain teknolojisinden faydalanılacak. Projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı ve IBM ile bile ortaklık imzaladığı biliniyor.