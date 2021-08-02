Dünyanın En Büyük 3. Şirketi! Bitcoin İle İlgili Müjdesi Bekleniyor!
Geçtiğimiz yılda adını sık sık saldırılarla ve suikastlerle duyduğumuz dünyanın en büyük 3. şirketi Saudi Aramco, yakında Bitcoin (BTC) madencilik trenine atlayan en güncel isim olabilir. İşte detaylar...
Brezilyalı Bitcoin madencisi ve yatırımcısı Ray Nasser’in bir röportajda verdiği açıklamalara göre Orta Doğunun petrol devi Saudi Aramco, yakında Bitcoin madenciliği yapacak. Investing.com’a verilen röportajda şu ifadeler kullanıldı:
“ARAMCO İLE GÖRÜŞÜYORUZ. ÇÖLDEN GELEN BÜTÜN HAM PETROL BU ŞİRKETE AİT. KULLANMADIKLARI BÜTÜN FAZLA GAZ VE BU ASLINDA HALKA AÇIK BİR BİLGİ, GÜNÜMÜZDE BİTCOİN AĞININ YARISINA YETECEK KADAR GÜÇ SAĞLAYABİLİR.”
Petrol Devi, BTC Madencilik Devi Olabilir
Nasser, şirketin petrol üretiminden ve rafinerinden arta kalan gazları BTC madenciliği yapmak için kullanabileceğini düşünüyor. Artan gazları hiçbir şekilde kullanmamak yerine Bitcoin madenciliği için kullanmak şirket için hiç olmadığı kadar kazançlı olacaktır.
Aramco’nun bu parayı şirketi daha fazla geliştirmek için de kullanabileceği ifade edilmekte. Bu gazlardan kurtulmak için ek bir maliyete ihtiyaç duyan şirketin böylelikle aslında bir taşla iki kuş vurabileceği de vurgulanmakta.
Saudi Aramco tarafından henüz bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Şirket buna rağmen daha önceki yıllarda blockchain teknolojisine yönelik atılımlar yapmıştı. Arab News tarafından aktarılan bilgilere göre şirket işlemlerinin maliyetini azaltmak için blockchain teknolojisinden faydalanılacak. Projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı ve IBM ile bile ortaklık imzaladığı biliniyor.
02 Ağu 2021 - 07:05 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.