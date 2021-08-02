Korku ve Açgözlülük Endeksi Şaşırttı! Son İki Ayın En Yüksek Seviyesi! Anlamı Ne?

Korku Ve Açgözlülük Endeksi, BTC İçin Ne Diyor?

Alternative.me üzerinden de görüntülenebilen endeks, Bitcoin’in 29.000 dolara kadar gerilediği anlarda inanılmaz bir düşüş yaşamış ve kırmızı seviyeye kadar çekilmişti. Şubat ayında aşırı açgözlülük seviyesine ulaşan indikatör nasıl o tarihlerde düşüş sinyali verdiyse dibin görüldüğü anlarda da yükseliş sinyali vermişti. Şimdi ise bu sinyalin yeniden açgözlülük noktasına ulaşarak aslında aşırı açgözlülük noktasına kadar yükseliş yaşanabileceğinin sinyalini verdiği söylenebilir.

Santiment tarafından yapılan açıklamaya göre Bitcoin fiyatındaki yükseliş aslında kripto para borsalarından olan BTC çıkışları ile ilgili. Santiment, yayınladığı gönderide borsalardan çıkan BTC miktarının son dönemin rekorunu kırdığını ve BTC fiyatının 42.000 dolar direncini zorlayabileceğini vurgulamıştı ve beklenen gerçekten de oldu. Bu hafta üç ayrı gün boyunca borsalardan yüklü BTC çıkışı olmaya devam etti ve bunun devamında BTC fiyatı 42.000 dolar direncinin üzerine çıktı.

BTC fiyatı ile beraber altcoinlerin ve özellikle Ethereum ile Polkadot’un da yükseldiği görüldü. ETH, bugün yeniden 2.600 dolar seviyesinin üzerine çıkarken DOT da 20 doları zorluyor. Bütün bunlar şu an için yükselişin devam etme şansı olduğunu gösterse de indikatör yeniden aşırı açgözlülük noktasına işaret ettiğinde yatırımcılar dikkatli olmak zorunda.