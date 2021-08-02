Ethereum İle İlgili Merak Edilenler! İşte Teknik Analiz! Ethereum'da Neler Oluyor?

Ethereum (ETH)

Bugün de Asyalı yatırımcıların desteğiyle kripto para piyasaları yükselişini korudu. Özellikle gece 03:00 itibariyle alımlar arttı ve birçok altcoin yeşil yanmaya başladı. Yükseliş trendinin piyasalara hakim olduğu dönemlerde Asyalı yatırımcılar hep kilit rol oynadılar. Bugünlerde de yine bu durum değişmedi.

Yakın zamanda 1.718 dolara kadar düşen Ethereum fiyatı kısa sürede 2.500 dolara kadar yaklaşık %38 yükseldi. Uzun süredir Ethereum (ETH) fiyatının 1.900 dolar altında uzun olduğunu analistler söylüyordu. Bu seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ciddi bir alım fırsatı doğurdu.

Ethereum (ETH) Güncel Destek ve Dirençler

Fiyatın yukarı yönlü seyrini devam ettirmesi halinde 2.631 dolar seviyesini desteğe çevirerek 3.056 dolara kadar koşması bekleniyor. Elbette bu iki seviye arasında birçok ara durak bulunuyor. Fiyatın 2.725 ve 2.913 dolarda aşması gereken iki direnç var. Orta vadeli yükseliş beklentisi 3.056 doları şimdilik geçmiyor. Hard forkun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte nihai hedef 3.056 dolar testidir diyebiliriz. Ancak piyasalardaki olumlu hava hacim artışıyla desteklenebilirse 3.122, 3.420 ve 3.800 dirençleri test edilebilir.

Aşağı yönlü bir hareketin başlaması durumunda ise Ethereum (ETH) için 2.333 – 2.300 dolar aralığı önemli bir destek olarak görülebilir. Bunların kırılması halinde ise 2.190 ve 2.040 destekleri bulunuyor. En kötü senaryoda sırasıyla 1.700, 1.633 ve 1.456 destekleri çalışacaktır.

Güncel destek ve direnç seviyelerini takip ederek ara sevilerden işleme girmemek yatırımcıların lehine olacaktır. Hacimli kırılmalar haricinde fiyatın yaptığı testlerin 4 saatlik mum ile sağlamlaştırılması hayati öneme sahip.

Uzun vadeli yatırımcılar için Ethereum (ETH) 5.000 dolar hedefini koruyor. Özellikle Proof-of-Stake algoritmasına geçilmesiyle birlikte 2022 yılı itibariyle yıllık net %4 arz daralması yaşanacak.

Önemli: Birkaç dakika önce Michael Poppe Twitter üzerinden güncel Ethereum (ETH) görüşünü paylaştı. Fiyatın hacme göre biraz fazla genişlediğini düşünen deneyimli analist yakın zamanda yeni bir düzeltme hareketi bekliyor.

Elbette burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kripto para piyasaları diğer yatırım araçlarına nispeten çok daha riskli olup ciddi kayıplar yaşamanıza sebep olabilir.