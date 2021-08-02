Bitcoin Madencilerinden Rekor Gelir! Temmuz Ayında Ne Kadar Kazandılar? İşte Detaylar...

The Block’s Data Dashboard’a göre aylık toplamı, işlem ücretleri dahil 971,83 milyon dolardı. İşlem ücretleri – veya kullanıcılar tarafından Bitcoin ağını kullanırken ödedikleri miktarlar – 27.59 milyon $ olarak geldi.

Aylık gelirin büyük çoğunluğu sübvansiyon kazançları şeklindeydi ve her yeni bitcoin bloğu, bilindiği gibi 6.25 BTC üretiyor. Bitcoin madencileri, bir bitcoin madenciliği işletmesinin maliyeti, kazandıkları sübvansiyonlar ve işlem ücretlerinden daha düşük olduğu dönemlerde kâr elde ederler.

Aylık gelir rakamı, Haziran ayındaki 839.09 milyon $ olarak gerçekleşmişti. Temmuz ayında bir önceki aya göre 132,74 milyon dolar kadar daha fazla bir artış meydana gelmiş oldu, ancak yine de Mart ayında görülen tüm zamanların en yüksek aylık gelir miktarı olan 1.75 milyar doların oldukça altında kalıyor.

Bitcoin fiyatı ise Nisan ortasında 64,854 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü. Bu verilere göre Bitcoin madencileri faaliyet kazançları, bir bakıma BTC faaliyetlerinde artıştan kaynaklanıyor. Bu gelir artışı, zaman zaman Bitcoin fiyatına olumlu yansıyan bir faktör olarak düşünülebilir.

Ancak madenciler BTC cinsinden gelir elde ettikleri için BTC varlıklarını nakde çevirmeleri durumunda piyasada satış baskısı oluşturmaları da olasılık dahilinde.