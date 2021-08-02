Yüzde %400 Bekleniyor! Ağustos Ayında Bu Altcoin'lere Dikkat! Ünlü Analist İddialı!

Michaël van de Poppe bazı dönemlerde yükseliş potansiyeli olan ve az bilinen kripto paralarla ilgili önemli paylaşımlar yapabiliyor. Özellikle az bilinen ve hacmi diğer altcoinlere göre düşük olan bu varlıklar yatırımcılarına yüksek kazançlar vaat ediyor. Bitcoin (BTC) fiyatının ağustos ayında yeşil yanmaya devam etmesi aşağıda paylaşılan hedeflerin gerçekleşmesi için son derece önemli.

Elrond (EGLD)



Poppe fırsatlar köşesinin başına Elrond (EGLD) isimli altcoini aldı. Elrond (EGLD) geliştiricilere ve özellikle işletmelere dijital ekonomi konusunda birçok araç sunuyor. Fayda üretimi konusunda başarılı olan proje gelecek vaat ediyor.

Ünlü analiste göre Elrond (EGLD) büyük ölçüde konsolidasyon dönemini tamamladı. Altı ay önceki yükseliş eğilimli grafiğine geri dönen Elrond (EGLD) orta vadeli güzel fırsatlar sunabilir. Poppe Elrond (EGLD) alımı için çok aceleci görünmüyor. Fiyatın Bitcoin (BTC) bazında 1.800 Satoshileri görebileceğini düşünen analist 1.930 ve 2.000 seviyelerinden de giriş yapabileceğini söyledi.

Güncel grafiğin Bitcoin tarafından olumsuz domine edilmemesi halinde %400 yükseliş bekleniyor. Yani fiyat Poppe’ye göre 8.000 Satoshi seviyesini görecek.

Fetch.ai (FET)

Nesnelerin interneti konusu kriptolarla ilgilenmeyen insanların bile gündeminde. Fetch.ai (FET) bu alanda projeler üretiyor. Cihazları birbirine bağlama (IoT) üzerine odaklanan Fetch.ai (FET) yine fayda üretimi olan potansiyeli yüksek bir yatırım seçeneği olabilir.

Haftalık olarak fiyatın 1.500 Satoshi seviyesini aşmasını bekleyen Poppe, fiyatın 2.700 direncinde vereceği tepkiye göre %300 artış gösterebileceğine inanıyor. Güncel olarak %10 artış gösteren Fetch.ai (FET) fiyatı USDT paritesinde 1,2 dolar hedefine sahip.

SKALE Network (SKL)

Ethereum ağına ölçeklenebilirlik getirmek için yola çıkan SKALE Ağı (SKL) teknik olarak önemli bir görev üstleniyor.

Poppe SKALE Ağı (SKL) hakkında görüşlerini şöyle açıklıyor.

“Mart ayında ciddi bir geri çekilme yaşandı ve fiyat büyük bir düzeltme dönemi geçirdi. Şu an ise yükseliş için grafikte gerekli ayrışmaların olduğu dikkatimi çekiyor”.

SKALE Ağı (SKL) fiyatında potansiyel olarak %200 ile %400 arasında yükseliş bekleyen Poppe grafikteki ayrışmanın güçlenmesini bekliyor. Elbette bu hedeflerin gerçekleşmesi için Bitcoin (BTC) fiyatının bu ay en azından 44.000 dolar üzerinde tutunması gerekiyor.

Kava.io (KAVA)

DeFi alanında hizmet veren ve borç verme platformu olan Kava.io (KAVA) birçok kripto para yatırımcısı tarafından tanınıyor. Üstelik ciddi oranda uzun vadeli yatırımcısı da bulunuyor.

Grafikte yüksek ve daha yüksek dipler oluştuğu için Poppe artık büyük bir dönüşün yaşanacağına inanıyor. Haziran ayında 2,5 dolara kadar düşen fiyat daha şimdiden %100 yaptı. Binance borsasında Kava.io (KAVA) 5,32 dolardan alıcı buluyor. Önemli bir yükseliş döngüsü içinde olduğumuzu söyleyen ünlü analist fiyatın patlaması halinde %200 ile %400 arasında yükselmesini ön görüyor. Fiyat %400 yükselebilirse yeni bir ATH noktası oluşturacak.

Swipe (SXP)

Swipe uygulamasının yerel Token’ı olan Swipe (SXP) kripto para birimlerini itibari paralara dönüştürmek için kullanılıyor. Swipe banka kartı ile Uber ve Apple dahil birçok küresel markadan alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu açıdan Swipe gelecekte ciddi büyüme yaşayabilir.

Elbette Swipe projesinin büyümesi SXP Token için de ciddi bir fiyat artışı sağlayacak. Güncel fiyatı BTC paritesinde 5.200 Satoshi olan SXP eğer 5.300 direncini güçlü biçimde kırarsa Poppe’ye göre 9.000 seviyelerine ulaşacak.

Burada paylaşılan bilgiler uzman görüşü olup yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kripto paralar son derece riskli varlıklar olup aldığınız yatırım tavsiyeleri size zarar ettirebilir.