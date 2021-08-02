Evlilik Mal Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır? Evlilik Sözleşmesi Şarta Bağlanır Mı, Nafakayı Engeller Mi? Evlilik Sözleşmesi İptal Olur Mu?

Eşler arasında boşanma durumunda mal paylaşımının ne şekilde yapılacağını belirten evlilik mal sözleşmesi hakkında detaylar merak ediliyor. Günümüzde evliliklerin zaman zaman boşanmayla sonuçlanması durumunda kadın ve erkek arasında mal paylaşımı konusunda büyük sıkıntılar çıkıyor. Birlikte yeni bir hayat kurmak isteyerek imzalar atsa da boşanmayla sonuçlanan evliliklerde mal paylaşımı konusunda yaşanan problemler can sıkıcı olabiliyor. Bunun için evlilik mal sözleşmesi nedir, nasıl yapılır ve evlilik sözleşmesi şarta bağlanır mı gibi soruların yanıtları merak ediliyor…

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