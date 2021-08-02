Evlilik Mal Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır? Evlilik Sözleşmesi Şarta Bağlanır Mı, Nafakayı Engeller Mi? Evlilik Sözleşmesi İptal Olur Mu?
Eşler arasında boşanma durumunda mal paylaşımının ne şekilde yapılacağını belirten evlilik mal sözleşmesi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
Eşler arasında boşanma durumunda mal paylaşımının ne şekilde yapılacağını belirten evlilik mal sözleşmesi hakkında detaylar merak ediliyor. Günümüzde evliliklerin zaman zaman boşanmayla sonuçlanması durumunda kadın ve erkek arasında mal paylaşımı konusunda büyük sıkıntılar çıkıyor. Birlikte yeni bir hayat kurmak isteyerek imzalar atsa da boşanmayla sonuçlanan evliliklerde mal paylaşımı konusunda yaşanan problemler can sıkıcı olabiliyor. Bunun için evlilik mal sözleşmesi nedir, nasıl yapılır ve evlilik sözleşmesi şarta bağlanır mı gibi soruların yanıtları merak ediliyor…
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02 Ağu 2021 - 13:27 - Hukuk
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.