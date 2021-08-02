Ormanlar Neden Yanıyor? Orman Yakmanın Cezası Nedir? Hapis Cezası Kaç Yıl?
Türkiye, son günlerde peş peşe gelen üzücü haberlerle sarsılıyor. Orman yangınlarının adeta esir aldığı ülkenin pek çok farklı noktasında eş zamanlı olarak çıkan orman yangınları gündem haline geldi. Bu doğrultuda bir çok terör şüphesi ortaya çıkarken bir yandan da verilecek olan cezalar merak ediliyor. İşte detaylar...
Türkiye, son günlerde peş peşe gelen üzücü haberlerle sarsılıyor. Orman yangınlarının adeta esir aldığı ülkenin pek çok farklı noktasında eş zamanlı olarak çıkan orman yangınları gündem haline geldi. Özellikle Antalya, Muğla ve Marmaris gibi bölgelerde kendini hissettiren yangınların sabotaj olma ihtimali üzerinde duran yetkililer araştırmalara devam ediyor. Orman yakmanın cezası da bu süreçte merak edilen konular arasında yer aldı. Orman yakmanın cezası ne kadar? Orman yakana kaç yıl hapis cezası verilir?
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02 Ağu 2021 - 13:43 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.