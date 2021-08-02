Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Show TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayın hayatına bomba gibi bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin gündemine damgasını vuran gerçek hayat hikayeleri ile birbirinden heyecanlı konuları ekranlara yansıtan ünlü sunucu Didem Arslan Yılmaz, yine sevenlerinin karşısına çıkıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon ne zaman başlıyor? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte dopdolu içeriği ile izleyenlerin nefesini kesmeye hazırlanan program hakkında merak edilen tüm detaylar…